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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin yıl sonu etkinliği heyecanı

İHA

Öğrencilerin yıl sonu etkinliği heyecanı

Okulların eğitim ve öğretim süresinin tamamlanmasına az bir süre kala, öğrenciler yıl sonu etkinliğine başladı.
Malatya’nın Darende İlçesi Nadir ilkokulunda yılsonu etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde yapılan etkinlikte sınıflar düzeyinde gösterilen gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde mezun öğrencilere okuma belgesi takdimi ve çeşitli ikramlar yapıldı. Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, yıl sonu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “ Öğrencilerimiz anlamlı gösteriler yaptı. Velilerimiz ve bizler mutlu olduk” dedi.
Okulun bahçesinde düzenlenen yıl sonu etkinliğine, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Milli Eğitim Şube Müdürleri, bazı daire amirleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve veliler katıldı.

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