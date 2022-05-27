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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 30 yıllık yol özemi bitiyor

İHA

Malatya'da 30 yıllık yol özemi bitiyor

Uzun yıllardan beri Malatya’nın özlemini çektiği sahil yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Sahil Yolu çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, Haziran ayının sonuna kadar alt yapı kısmının tamamlanacağını ve bu sezon içerisinde de sağlıklı bir şekilde trafiğe açılacağını söyledi. Çalışmaları devam eden Karakaya Baraj Gölü Sahil Yolu hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Bilindiği gibi sahil yolu uzun süredir Malatya’mızın özlemini çektiği bir yolumuzdu. Bu bölgede yaklaşık 1 kilometrelik yolumuz imarlı alanda kalıyor. Orada hem kamulaştırma ve imar problemini çözdükten sonra yol projeleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir kısmını finanse ettiği yolumuzun ihalesini tamamladık. İnşallah alt yapı, yol genişletme, tretuvarlar, taş duvarı kısımları, menfez ve köprü kısımları tamamlandıktan sonra üst yapı kısmını, asfalt kısmını tamamlamış olacağız. Haziran ayının sonuna kadar alt yapı kısmını tamamlayıp, Temmuz ayı içerisinde de asfaltlamış olacağız” dedi.
İnceleme gezisinde yer alan muhtarlardan Kadıçayırı Mahallesi Muhtarı Alattin Eren, “Baraj geldiğinden bu yana sahil yolu bu halde duruyor. Yani Malatya’nın denizi de barajımız. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yaptığı bu yol ve yenileme çalışmasıyla buraya büyük bir değer katıyor. Başkanıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” sözlerini ifade etti.
Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan da, “Yaklaşık 30 yıldan beri sahil yolumuz vardı fakat dar ve kötü bir haldeydi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yolu düzeltip genişletti. Güzel bir çalışmayla inşallah çok güzel olacak. Asfalt çalışması da yapılınca tozdan da kurtulmuş olacağız” dedi.
Boran Mahalle Muhtarı İbrahim Mazooğlu ise “Sahil yolu Kırgöz mevkisinde başlayıp, Atabey İskelesi’ne yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafenin yıllardır düzgün bir ulaşımın sağlanmadığı bir yolumuz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendi çabası ve gayretleriyle yolun çalışmaları devam ediyor. Birkaç güne kadar da bitecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra sahil yolu ulaşımı rahat bir şekilde sağlanacak. Bu çalışmanın Malatya’mıza, ilçemize ve mahallelerimize hayırlı olacağına inanıyorum. Çalışmalardan dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Mahalle sakini Halit Erşahin, “Biz burada bahçemize giderken çok zor şartlarla gidiyorduk. Ama şu anda alt yapı yapılmak üzere, inşallah ileriki zamanda da asfaltı dökülür rahat bir şekilde ulaşımımızı sağlamış oluruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “3035 yıllık bir özlem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde çözüme kavuşuyor. Teşekkür ederim” sözlerini kaydetti.
Karahan Mahallesi Muhtarlığı Remzi Ongen de, “Selahattin Başkanım sağ olsun bütün ilçelere eşit bir şekilde hizmetlerini devam ettiriyor. Eski Malatya’mızın da sahil yolunu bugün geldik yerinde gördük. Atabey’e kadar tamamlanacak. Malatya’mız için gurur verici bir çalışma. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener, “34 senedir burada bir sahil yolu hasreti vardı. Bu sahil yolunun yapımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a nasip oldu. İnşallah Rabbim daha böyle güzel büyük hizmetleri kendisine nasip eder. Bizler de Malatyalılar olarak seviniriz. Kendisine teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.
Sahil Yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “1980’li yılların ikinci yarısında baraj göleti dolduktan sonra burada iz yolu olarak o dönemin valisi özel idare gayretiyle bir kadastrosal yol açıldı. Fakat bu yol ondan sonra rehabilite edilmeyince yol işlevini yitirdi. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde buranın bir turizm yolu olması ve sahil şerit yolu olmasıyla birlikte Malatya’nın barajla bütünleşmesi ve buradaki ev sahiplerinin de sağlıklı bir şekilde ulaşımını amaçlıyoruz. Mesai arkadaşlarımız yolun genişletilmesi noktasında, tretuvarların duvarların yapılması noktasında, geçici su menfezlerinin konulması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeler. Alt zemin çalışmalarının büyük bir kısmı yapıldı. Kalan kısmı da en kısa zamanda bitirilerek, trafiğe açılması ve tam yol oturduktan sonra da inşallah buranın asfaltı yapılarak Kırgöz mevkisinde giden birinin hemen Atabey İskelesi’ne oradan da Malatya’ya ulaşımını sağlayacak. Ulaşım sağlarken bu şehrin güzelliği ve bu doğanın güzelliğini barajın güzelliği ile birlikte sindirerek bir mesire yolu haliyle yapılması
noktasında arkadaşlarımız ihalelerini yaptılar, çalışmalar yapılıyor. Bu yolların Malatya’ya ve Malatya’mızın turizmine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle Malatya’da kangren olmuş sorunlardan biri de sahil şerit yoluydu. Hep konuşulurdu ama kimse bir adım atmazdı. Buraya da neşter vurduk. Yani Malatya’da sorun içeren hiçbir problemi bırakmama noktasında bütün ekibimizle birlikte gece gündüz demeden yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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