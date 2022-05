Down sendromlu bireylerin diploma heyecanı

Malatya İnönü Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile bir haftalık üniversite eğitimlerini tamamlayan down sendromlu bireyler, kep fırlatarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Down sendromlu bireyler, 2327 Mayıs tarihleri arasında ‘+1 Farkla Üniversiteliyiz’ etkinliği çerçevesinde İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi gibi uygulamalı birimlerinde almış oldukları uygulamalı eğitimin ardından cübbe giyip diploma aldı.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda düzenlenen diploma törenine Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya Down Sendromlular Dernek Başkanı Nursel Vardı ile çok sayıda kamu kurum kuruluş temsilcileri ile çocukların aileleri katıldı.



Programın açılış konuşmasını Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen gerçekleştirdi. Müdür Sökmen konuşmasında projenin başlangıç serüveninden bahsederek, “Projemiz bir kıvılcımla başladı. Türkiye’de ilki yapmak için İnönü Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile down sendromlu çocuklarımızı belli bir eğitim verip ardından da çocuklarımıza diploma versek ne olur diye düşünürken proje hızlı bir şekilde oluştu ve bugün bu güzelliği yaşıyoruz” dedi.



İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat da böyle bir projede yer almaktan mutluk duyduğunu kaydederek, “Üniversitemizin ev sahipliğinde özel öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Bir haftalık eğitim sürecinde Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar ve İletişim gibi fakültelerimizde değişik alanlarında eğitimler alarak, eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bugün onlara diploma yerine geçecek olan sertifikalarını vereceğiz. Biz aynı zamanda mezunlarımıza mezun kimlik kartı veriyoruz. Siz değerli özel öğrencilerimize de bu mezun kimlik kartlarından vererek, üniversitemizin sosyal imkanlarından faydalanabileceksiniz” ifadelerine yer verdi.



Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin de projeye katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, “Bugün Valiliğimiz ve Üniversitemiz iş birliğinde yürütülen çok güzel bir projenin sonlanması ve diploma töreniyle buradayız. Projenin özel birey çocuklarımızın mutlu olması, hayata tutunması ve kendileriyle gurur duyabilmeleri için güzel bir adım olarak görüyoruz. Bu çerçevede değerli paydaşlara teşekkür ederim. Bu tür projelerin devamının gelmesini diliyorum” şeklinde konuştu.



Malatya Down Sendromlular Dernek Başkanı Nursel Vardı ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ilkım proje hakkında bilgi verdi. Malatya Down Sendromlular Dernek Başkanı Nursel Vardı konuşmasında, "Bugünün hayalini hiç kurmadıklarını, hiç yaşayamayacağımız bir şeyi bizlere yaşattınız" diyerek salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Vardı “Bugün bizim için miladi bir gün. Sayın Rektörüm, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürüm, Türkiye’de bir ilki yaşatıyor. Bu duyguları normal çocuklarımızda hep bekleriz. Mezun olacaklar deriz, onların hep bir adım ileriye gideceklerini hayal ederiz. Ama biz kendi özel çocuklarımızla ilgili hiçbir hayalimizi gerçekleştiremiyoruz. Günübirlik, saatlik yaşıyoruz özel çocuklarımızla. Bugün 40 yaşındaki özel bireyimiz 3 yaşındaki normal bir çocuğun davranışını sergilerken bugün gerçekten bizlerin bile tahmin edemeyeceği yeteneklerini, kabiliyetlerini ve davranışlarını ortaya koyarak mutlu ve üzüntülü günlere saatlere boğabiliyor” şeklinde konuştu.



Programa katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da salondakilere bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından diplomalarını alan özel çocuklar gönüllerince eğlenerek dans etti.

