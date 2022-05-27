Malatya'da PKK/KCK'nın kullandığı mağarada 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 5 kilo A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde, jandarma ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. 'Şehit Jandarma Er Mehmet Açlan' adı verilen operasyonda, 5 kilo A-4 plastik patlayıcı, 17 mekanik fünye, 3 metre iletken kablo, 2014 yılına ait piknik tüpü ve çok sayıda kıyafet ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ile malzemeler, olay yerindeki incelenmesinin ardından imha edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-27 19:46:01



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