Okulda rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı 



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, ortaokulda düzenlenen hayır kermesi sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Niyazi Mahallesi'nde bulunan 91000 Dev Öğrenci Ortaokulu'nda düzenlenen hayır kermesine katılan ve çeşitli gıda maddelerinden yiyen öğrencilerden bazıları rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 4 öğrenci de aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olan öğrenciler tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-27 20:05:41



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