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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da viyadükte iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, 18.40 sularında MalatyaAnkara karayolu Turgut Özal Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan D.Ö. idaresindeki 44 S 0611 plakalı servis aracı ile aynı yöne ilerleyen E.A. yönetimindeki 44 S 0633 araç çarpıştı. Kazada M.G., E.Y., M.A. ve G.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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