Şehit Celal Tekedereli için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kuzey Irak’ta teröristlere yönelik düzenlenen PençeKilit Operasyonu'nda 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Mevlidi Şerif okutuldu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’ndeki Mevlidi Şerif'e, Malatya Valisi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, emniyet personeli, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan Kuranı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından İl Müftüsü Işıldar’ın okuduğu dua ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.