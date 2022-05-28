Battalgazi’de 10 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla başlatılan Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi çerçevesinde toplam 10 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi verildi.

Temiz bir çevre, temiz bir doğa hedefiyle geri dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar başarılı projelere imza atan Battalgazi Belediyesi, çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılamaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi çerçevesinde bugüne kadar 10 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitim verildi. Oyunlar eşliğinde verilen eğitimlerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılırken, eğitim çerçevesinde aynı zamanda Battalgazi Belediyesi tarafından çocuklara hazırlanan Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm dergileri de dağıtıldı. Eğitimlerle öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırılırken, eğitimlerin Battalgazi’deki tüm okullarda eğitim gören öğrencilere verilmesi planlanıyor.



“Geri dönüşüm eğitimi ve bilinci erken yaşta başlar”

Eğitimlerin artarak devam edeceğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir ilçe, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak için geri dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz. Geri dönüşüm eğitimi ve bilinci gelişmiş ülkelerde erken yaşlarda yani kreşlerde verilmeye başlanıyor. Bizim de bu eğitimi erken yaşlarda vermemiz gerektiği düşüncesiyle ilçemizde başlattığımız eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede bugüne kadar on bin öğrencimize bu eğitimleri verdik, vermeye de devam ediyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimize ayrıştırılabilir atıkları doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırmayı öğretmen ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak. Böyle bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bu yolda emek veren, yaşadığı çevreyi koruyan, doğaya ve canlılara saygı gösteren, temiz ve daha yaşanılabilir bir Battalgazi için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak devam ettirdiğimiz eğitimlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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