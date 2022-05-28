Ustalar Yalova'da bir araya geldi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yarım asırdır tahta çividen ayakkabı üreten Erol usta, Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'nün İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü 'Anadolu'nun Ahisiyiz Üreten Türkiye'nin Hizmetindeyiz' projesi çerçevesinde Yalova'nın ünlü baklava ustası ile bir araya geldi. Programa Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da katıldı.

Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'nün İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü 'Anadolu'nun Ahisiyiz Üreten Türkiye'nin Hizmetindeyiz' projesinde yer alan Türkiye'nin Üreten Ustalarının ilk buluşması Yalova'da yapıldı. Program çerçevesinde Arapgir'de yarım asırdır tahta çivi ile ayakkabı üreten Erol Hakan ile Yalovalı ünlü baklava ustası Ömer Hamurcu bir araya geldi. Yalova Valiliği'nin himayesi ile organize edilen esnaf buluşmasına Yalova Valisi Muammer Erol'un yanı sıra Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da katılım sağladı.

Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Onursal Başkanı Erol Korkut'un açılış konuşmasıyla başlayan programda projeye konu olan iki ustaya yönelik çekilen belgesellerin sunumu yapıldı. Toplantıda Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitü Başkanı Gazeteci Yazar Fehmi Çalmak da "İnsan ve İnsana Dair Hikayeler" başlığıyla bir sine vizyon sunumu yaptı.

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