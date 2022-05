Başkan Çınar, lösemi için farkındalık yürüyüşüne katıldı Çınar: “Löseminin ilacı sevgi ve moraldir”

Malatya İnönü Üniversitesi’nde lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olması umutları yeşerten bir olgudur. Lösemiyle mücadelede minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olduğuna inanıyorum” dedi.

Malatya’da toplumsal farkındalık oluşturacak her türlü etkinliğe katılarak vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu tarafından organize edilen Lösemi için 'Farkındalık Yürüyüşü' etkinliğine katıldı. Lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın lösemi ile mücadelelerinde yanlarındayız” dedi.

Lösemi hastalığının tedavisinde moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenleyen İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğuna öncelikle teşekkür ediyorum. Belediye olarak toplumsal duyarlılığı artıracak bu tür etkinliklere katılmayı asla ihmal etmiyoruz ve destek veriyoruz. Lösemi hastalığının en önemlisi tedavisi hiç şüphesiz moraldir. ‘Lösemi değil iyilik bulaşıcıdır’ anlayışıyla hareket ediyoruz ve löseminin sevgiyle ve moralle aşılacağına inanıyoruz. Bizler de onların morallerini yükseltmek, umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapmalıyız. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır, bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Her şeyden önce bu bizim insani ve vicdani bir görevimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın lösemi ile mücadelelerinde yanlarındayız. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır, bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Annelerimiz, babalarımız, rektörümüz, hocalarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcı kardeşlerimiz elinden geleni yapıyor. Huzurunuzda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim’den tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla güzel bir organizasyon düzenleyen genç kardeşlerimizi de gösterdikleri bu duyarlı ve hassas yaklaşımdan dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.