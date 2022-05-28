Neşet Ertaş türkülerinin söylendiği konsere ilgi

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Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Neşet Ertaş Türküleri Konseri” gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik, Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akbudak, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Göktaş, Öğr. Gör. Doğukan Dursun akademik personel ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Kamiloğlu koordinesinde düzenlenen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören konserde, “Ah Yalan Dünya”, “Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu”, “Seher Vakti Çaldım Yârin Kapısını”, “Kursa Fidanım”, “Aşkın Beni Deliyledi”, “Veda” ve “Dane Dane Benleri Var Yüzünde” türküleri seslendirildi.

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