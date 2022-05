AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan: “11 buçuk milyon üyemiz var bu birçok siyasi partinin aldığı oydan daha fazla bir sayı”

Malatya’da AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim programına katılan AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan, AK Parti'nin 11 buçuk milyon üye sayısı ile birçok siyasi partinin aldığı oydan fazla oya sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez ArGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından Malatya’da 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı, AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Malatya Mahalli Teşkilatıyla bir araya gelen, Akdoğan, basına kapalı gerçekleşen program öncesi yaptığı açıklamada AK Parti’nin büyük bir toplumsal hareket olduğunu belirterek, “Teşkilat başkanlığımızın teşkilat akademisi bağlamında mahalle temsilcilerimizin eğitimleri için buradayız. AK Parti büyük bir siyasi ve toplumsal harekettir. 11 buçuk milyon üyemiz var. Bu birçok partinin aldığı oydan daha fazla bir sayıdır. 2 milyon teşkilat mensubumuz var. Aktif olarak çalışan büyük bir siyasi hareketiz ve 2023 seçimlerine hazırlık bağlamında mahalle temsilcilerimiz ve bütün kademelerde kadın kollarımız, gençlik kollarımızla eğitim çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde dinamik, dipdiri ve sağlam bir teşkilatla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Malatya, en zor zamanlarda en kritik olaylarda demokrasiden yana oldu”

Malatya’nın her zaman milli iradeden yana olduğunu ve milletin adamlarına sahip çıktığına değinen Akdoğan, “Malatya her zaman AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında oldu. En zor zamanlarda en kritik olaylarda her zaman demokrasiden yana, milli iradeden yana oldu. Milletin adamlarına hep sahip çıktı. Menderes’e, Özal’a, Erdoğan’a her zaman sahip çıktı. İnanıyoruz ki 2023 giden yolda da Malatya yine bizimle yol arkadaşlığını devam ettirecektir” şeklinde konuştu.

Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı çerçevesinde Malatya’da bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise Malatya’nın AK Parti'ye güçlü destek veren illerden biri olduğunu ifade ederek, “AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bilgiye dayalı siyaset yapması. Teşkilatının her konuda bilgilendirmesi. Bu anlamda 2 yıllık pandemi sürecinden sonra teşkilatlarımızın 2023’e giden yolda bir araya gelip eğitim çalışmalarıyla bilgilendirilmesi ve ardından da seçmene yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde devam etmesi önemli. Bu anlamda da ARGE eğitim başkanlığımız bu çalışmaları sürdürüyor. Malatya’mız Battalgazi’nin diyarı her zaman AK Parti'mize en güçlü desteği veren büyük bir ilimiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da AK Parti Genel Merkez ArGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından teşkilat akademilerinin yapıldığını belirterek, “AK Parti bir ekol, bir okul. AK Parti Genel Merkezimiz, ARGE başkanlığımız önce teşkilat akademilerimizi yaptı. Şimdi de mahalle başkanlarımızın akademisi için her birimiz farklı illerdeyiz” diye konuştu.

