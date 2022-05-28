Başkan Gürkan’dan katılımcı belediyecilik vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sigortacılık Meslek Komitesi, Sigortacılık Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyarette yaptığı konuşmada katılımcı belediyecilik vurgusu yaptı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sigortacılık Meslek Komitesi, Sigortacılık Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. 2011 yılından itibaren Türkiye’de Mayıs ayının son haftasında kutlanılmaya başlanan Sigortacılık Haftası çerçevesinde MTSO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, Komite Başkan Yardımcısı Hakan Doğan, MTSO Meclis ve Meclis Divan Üyesi Mehmet Ayhan Altunok ve MTSO Meclis Üyesi Ömer Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek Malatya’daki çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundular.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyarette yaptığı konuşmada, katılımcı belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, “Bizler yönetim olarak katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde meslek kuruluşlarımız, derneklerimiz, kanaat önderlerimiz, yerel önderlerimiz ve bürokratlarımız olsun şehri yönetirken bu değerlerle yönetme, yol haritamızı ve yön pusulamızı buna göre belirleriz” dedi.



“Farkındalığı artırmak istiyoruz”

Her yıl Mayıs ayının son haftası kutlanan Sigortacılık Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiklerini söyleyen MTSO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, “Sigortacılık Haftası dolayısıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Farkındalığı artırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ziyaret ettik. Bizleri kabullerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



“Sigortacılık önemli bir meslek gurubu”

Sigorta Haftası münasebetiyle sigortacı mesleğini icra edenleri tebrik ettiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “2011 yılından itibaren Mayıs ayının son haftası ülke genelinde Sigortacılık Haftası olarak kutlanıyor. Bizler yönetim olarak katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde meslek kuruluşlarımız, derneklerimiz, kanaat önderlerimiz, yerel önderlerimiz ve bürokratlarımız olsun şehri yönetirken bu değerlerle yönetme, yol haritamızı ve yön pusulamızı buna göre belirleriz. Bu anlamda da sigortacılığı önemli bir meslek gurubu olarak değerlendiriyoruz. Malatya’da sigortacılık işlemleri önemli. Malatya halkının büyük bir ekseriyeti kaysı ile ilgili. Özellikle TARSİM diye tabir ettiğimiz sigorta da önemli. Sigorta bilincinin vatandaşın nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması, bu haftaya dikkat çekilmesi ve sigorta iş ve işlemlerinin hem kişi açısından hem toplum sağlığı açısından hem kişinin mal ve can emniyeti açısından onu garanti etme anlamındadır. Yani malını ve canını bir nebze teminat altına alma olgusudur. Sigorta bilincinin artması anlamında komite ziyaretlerini gerçekleştiriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda sempozyum, konferans ve panel gibi çalıştaylarla da bunu daha da taçlandıracaklarına inanıyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesini çalışmalarından dolayı kutluyorum, ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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