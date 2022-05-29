Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuza modern ve vizyonel bir eser daha kazandıracağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentsel dönüşüm binalarıyla ilgili olarak “ Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve yapımı planladığı gibi ilerleyen Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ile Yeşilyurt’umuza modern ve vizyonel bir eser daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

168 daire ve 10 dükkânın yer alacağı Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki binaları inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlara taahhüt ettikleri bir vaadi daha yerine getirmek için titiz ve planlı çalıştıklarını söyledi. Turgut Özal Mahallesindeki depreme dayanıksız binaların yerlerine kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirten Çınar, “ Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle ilçemizde ki depreme dayanıklı, sağlam ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. 2019 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerindeki 45 vaadimiz arasında yer verdiğimiz Turgut Özal Mahallesindeki kentsel dönüşüm projemizdeki binaların yapımı planlandığı ilerliyor. Bugüne kadar gerçeğe dönüştürdüğümüz diğer tüm vaatlerimiz gibi burada yaşayan hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz binaları da tamamlayarak bir sözümüzü daha hayata geçirmiş olacağız. Yeşilyurt’un gelişen yüzüne ayrı bir zenginlik katacak şekilde hizmete sunacağımız buradaki kentsel dönüşüm projemiz, belediyemizin en önemli yatırımlarından bir tanesidir. 24 Ocak 2020 yılındaki deprem felaketinden sonra depreme dayanıksız olduğu tespit edilen buradaki binaların yerlerine deprem yönetmeliğine uygun, sağlam ve kaliteli binalar inşa ederek vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu alanlara taşımış olacağız. Konut projelerine örnek gösterilecek, ilçemizdeki yaşam seviyesini artıracak mimari yapıya, donanıma ve tasarıma sahip bir şekilde hizmete sunacağımız buradaki yeni yaşam alanlarımızla birlikte bu bölgemizin planlı gelişimine de katkı sunmuş olacağız. Güvenilir ve sağlam binalarıyla, yeşil alanları ve aydınlatmalarıyla, spor alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekici özelliklere sahip farklı bir projeyi daha bugünden geleceğe emanet etmiş olacağız. İnşaat alanında ki çalışmalar planlı bir şekilde ilerlerken bir yandan demir, donatı ve kalıp işleri diğer taraftan sıva ve tesisat gibi imalatlar yapılıyor. Saha çalışmalarını özveriyle yürüten personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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