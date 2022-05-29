Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ettirdi Gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek ‘uyumak’ istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ettirdi Gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek ‘uyumak’ istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi

İHA

Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ettirdi Gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek ‘uyumak’ istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi

Malatya’da bindiği halk otobüsü ile gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek ‘uyumak’ istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi.
Olay, saat 10.30 sularında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MerkezÇilesiz seferini yapan B.A. yönetimindeki 44 NN 563 plakalı halk otobüsüne Koyunoğlu Mahallesi’ne gitmek için binen bir kadın aracın arka bölümüne geçerek uyudu. Aracın güzergaha yaptığı ikinci seferde diğer yolcular tarafından fark edilen kadın uzandığı koltuk üzerinde uyumaya devam edince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılan kadın, ‘5 dakika daha uyumak’ istediğini söyleyerek araçtan inmedi. Polis ve sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek için uzun süre dil döktüğü kadın, yaklaşık 5 kilometre daha yolculuk yaptığı araçtan merkez otobüs durağında inerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuza modern ve vizyonel bir eser daha kazandıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını ...
Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu Akbaş'ın memleketinde şampiyonluk sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu ...
Minik basketbolcuların gözü yükseklerde
YEREL HABERLER Minik basketbolcuların gözü yükseklerde
Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş
YEREL HABERLER Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş
Başkan Gürkan’dan katılımcı belediyecilik vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan katılımcı belediyecilik vurgusu
AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapıldı AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan: “11 buçuk milyon üyemiz var bu birçok siyasi partinin aldığı oydan daha fazla bir sayı”
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim ...
Neşet Ertaş türkülerinin söylendiği konsere ilgi
YEREL HABERLER Neşet Ertaş türkülerinin söylendiği konsere ilgi
Başkan Çınar, lösemi için farkındalık yürüyüşüne katıldı Çınar: “Löseminin ilacı sevgi ve moraldir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, lösemi için farkındalık yürüyüşüne ...
Ustalar Yalova'da bir araya geldi
YEREL HABERLER Ustalar Yalova'da bir araya geldi
Tüfenkci: “Türkiye’nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Türkiye’nin neresinden baksanız AK ...
Battalgazi’de 10 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi
YEREL HABERLER Battalgazi’de 10 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi
Şehit Celal Tekedereli için Mevlid-i Şerif okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Celal Tekedereli için Mevlid-i Şerif okutuldu
AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
YEREL HABERLER Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı
Okulda rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı 
YEREL HABERLER Okulda rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı 
“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi” etkinliği
YEREL HABERLER “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi” etkinliği
Malatya'da PKK/KCK'nın kullandığı mağarada 5 kilo patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK'nın kullandığı mağarada 5 kilo ...
Malatya’da terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ...
Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye ...
Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Down sendromlu bireylerin diploma heyecanı
YEREL HABERLER Down sendromlu bireylerin diploma heyecanı
Battalgazi’nin yöresel lezzetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’nin yöresel lezzetleri tanıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.