Başkan Güder’e AK Parti heyetinden anlamlı ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti ARGE Başkanlığı tarafından düzenlenen “Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programları” için Malatya’ya gelen AK Parti heyetini Battalgazi Belediyesi’nde ağırlayarak, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı prestij projeler hakkında brifing verdi.

AK Parti ARGE Başkanlığı tarafından düzenlenen “Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programları” için Malatya’ya gelen TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Başkan Güder, heyete 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı prestij projeler hakkında brifing verdi. Başkan Güder’in hayata geçirdiği projeleri takdire şayan bulan heyet, devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin çehresini değiştireceğini belirterek, özellikle Hasırcılar park ve Sahil Projesinin Malatya için önemine dikkat çekti.



“Bu anlamlı ziyaret bizleri çok mutlu etti”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün çok değerli misafirlerimizi teşkilat çalışmaları çerçevesinde Battalgazi Belediyemizde konuk ediyoruz. Bizleri mutlu eden bir ziyaret oldu. Bakanımıza ilçemizdeki çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. AK Parti kurulduğu günden bu yana Malatya’mız bu kutlu davaya en büyük desteği veren illerin başında yer alıyor. Herkesinde bildiği gibi 2023 seçimleri çok ama çok önemli. İnşallah bizler Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçmek için Malatya olarak çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. İktidara giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğinin idrakindeyiz. Belediye başkanları olarak vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirme noktasında ciddi çalışmalarımız var. Eski yerleşke yerlerinin fazla olduğu bir bölgedeyiz ve bizlerde ilçemizi yeniden dönüştürüyor ve geliştiriyoruz. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir ilçe konumuna getirmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“2023 seçimlerinde Malatya yine destan yazacak”

2023 seçimlerinde Malatya’nın destan yine yazacağına vurgu yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş şunları söyledi: “Malatya bizim komşu ilimiz sayılır. Teşkilat ve belediyecilik anlamında güzel çalışmaların yapıldığı Malatya’mızda bulunmak duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Malatya, AK Parti kurulduğu günden bu yana en büyük ve en ciddi desteği vermesi ile dikkat çekiyor. Bu anlamda tüm Malatyalı vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Malatya’mız inşallah 2023 yeniden bir destan yazarak, Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçmek için bir tarih yazması bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”



“Bu aşk ve sevda 20 yıldır devam ediyor”

AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise “Bugün Malatya’mızda ve Medeniyetlerin şekillendiği Battalgazi’de olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Malatya her zaman AK Parti hareketine ve Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren şehirlerimizden bir tanesi oldu. Bu kutlu davanın arkasında oldu, her zaman demokrasiden ve milli iradeden yana oldu. Malatya, en zor zamanlarımızda bizim yanımızda oldu. Ülkemizin her sıkıntılı sürecinde Malatya’mızı yanımızda gördük. Bu yüzden Malatyalı vatandaşlarımıza minnettarız. Bizlerde her zaman Malatya’mızın yanında olduk. Bu aşk ve sevda 20 yıldır devam ediyor. AK Partimizin bu önemli 2023 yolculuğunda Malatya’mızın yine yanımızda Beydağı gibi dimdik olacağına inancım tamdır. Bugün bizler misafir eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyor, hizmetlerinde başarı diliyorum” şeklinde konuştu.



“Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılmış”

Battalgazi Belediyesinin güzel hizmetlere ve çalışmalara imza attığına dikkat çeken TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, “Malatya, bölgenin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Ülkemizin güzidesi, Battalgazi’nin diyarı, rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın memleketi Malatya’da olmaktan gurur duydum. Bugünde teşkilat çalışmaları vesilesiyle buradayız. AK Parti’mizin önemli kalelerinden biri olan Malatya’mızın her geçen gün geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bugünde Battalgazi Belediyemizin projelerini yakından görme fırsatı bulduk. Başkanımız güzel çalışmalara imza atmış. Başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

