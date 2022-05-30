Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu

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Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.

ElazığMalatya karayolu yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri bir yolcuya ait yastık içerisinde 2 adet tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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