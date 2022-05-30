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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki gül bahçesinin yüzde 75’i tamamlandı

İHA

Battalgazi’deki gül bahçesinin yüzde 75’i tamamlandı

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi’nde yapımı sürdürülen “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 milyon TL’yi aşan maliyeti ile bu yıl içerisinde tamamlanacak olan projenin yüzde 75’i ise tamamlanmış durumda.
Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi yeşilin de başkenti yapmak için kolları sıvayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla 2021 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımına başlanılan “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçenin estetik güzelliğine ise güzellik katacak Gül Bahçesi projesindeki çalışmaların yüzde 75’i ise tamamlanmış durumda. 3 milyonun üzerindeki maliyeti ile dikkat çeken ve içerisinde ise işletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı proje, kısa süre içerisinde tamamlanarak 2022 yılında vatandaşların istifadesine sunulacak. İlçedeki vatandaşların rahatça zaman geçirebilmelerinin yanı sıra görsel bir şov sunacak olan bahçede, 30 farklı türden bitki ve güller yer alacak. Malatya iklimine uygun renk cümbüşünün yaşanacağı Gül Bahçesi’nin tamamlanması ile ilçedeki yeşil alan sayısına bir yenisi daha eklenecek.

“Çalışmalar yoğun şekilde ilerliyor”
Projeyi kısa zamanda vatandaşların istifadesine sunacaklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. İlçemizin güzelliğine güzellik katacak Gül Bahçesi projemizde çalışmalar yoğun şekilde ilerliyor. Projemizin yüzde 75’i tamamlanmış durumda. İnşallah kısa süre içinde projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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