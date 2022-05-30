Malatya’ya 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni’ne katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye’deki yeşil alanların dönüştürülmesinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, Malatya’da 4 milyon metrekare yeşil alanın 3 yıl içerisinde kazandırıldığını ifade etti.

Türkiye’nin yeşil alanlarının artırılması için başlatılan Millet Bahçeleri çalışmaları devam ediyor. Son olarak temeli atılan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, insanın akciğersiz yaşayamayacağını ve toplumunda akciğerlerinin yeşil alanlar olduğunu ifade etti.

Gürkan, “ Toplumun akciğerleri yeşil alanlardır”

Malatya’da yeşil alan sayısını artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretlerinde biz, Malatya’da yeşil alanların çoğaltılması noktasında ve kapalı spor salonuyla birlikte stadın yerinin yeşil alan olması için verilmesi noktasında isteğimizi iletmiştik. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu teşmil ederek 14 ildeki stadyumların yerlerini Millet Bahçesi olarak ilan etmişti. Bu konuda da Malatya’da bunun temelinin atılmasından dolayı büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda yeşil alanların mimarı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya halkı adına teşekkür ediyorum.

İnsan akciğersiz yaşayamaz. Toplumun akciğerleri de yeşil alanlardır. Dolayısıyla biz, yeşil alanları artırma noktasında veya mevcudu daraltmama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermemiz lazım. Özellikle yerel yöneticiler ve yöneticiler bazında. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadisi şerifinde derki ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz’ buyuruyor. Biz, böyle bir inancın mensuplarıyız. İnsanlık açısından baktığımız zaman, insanın biyolojik, kültürel ve sosyal bir varlık olduğunu bunların idame ettirilmesi için de yeşil alanın korunması, çevre ile ilgili hassasiyetlere dikkat edilmesi gerekir” dedi.



“Yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için çalışıyoruz”

Malatya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “Şehirlerde insanların akciğeri olabilecek, şehirlerin nefes alabileceği şehir parkları, bugünkü deyimiyle Millet Bahçeleri oluşturmalıyız. Bizler Malatya’da yeşil alanların çoğaltılması, kişi başına düşen yeşil miktarının Avrupa standartlarının ve dünya standartlarının üzerine çıkması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 3 milyon 100 bin metrekarelik İnderesi Beydağı Parkımızda çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un katılımlarıyla 300 bin metrekare 100. Yıl Parkımızın Millet Bahçemizin ikincisinin temelini attık. 90 bin metrekarelik Millet Bahçemiz hizmete sunuldu. Malatya’da bizler 4 milyon metrekarelik yeşil alan ve park yapıyoruz. Tecde Kayalık Parkımız, Horata Parkımız ve ilçelerimize yeni meydanlar ve parklar yapıyoruz. Malatya, aslına uygun, adıyla müsemma bir şekilde Yeşil Malatya unvanına kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeşilin korunması aynı zamanda insanın korunması anlamındadır. İnsanın akciğeri neyse, toplumun akciğeri de yeşil alanlardır. Malatya’nın yeşilinin korunması yeşil Malatya isminin kuşaktan kuşağa devam etmesi noktasında yerel yöneticiler olarak elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

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