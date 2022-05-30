Malatya’ya 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’ya 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan

İHA

Malatya’ya 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni’ne katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye’deki yeşil alanların dönüştürülmesinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, Malatya’da 4 milyon metrekare yeşil alanın 3 yıl içerisinde kazandırıldığını ifade etti.
Türkiye’nin yeşil alanlarının artırılması için başlatılan Millet Bahçeleri çalışmaları devam ediyor. Son olarak temeli atılan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, insanın akciğersiz yaşayamayacağını ve toplumunda akciğerlerinin yeşil alanlar olduğunu ifade etti.
Gürkan, “ Toplumun akciğerleri yeşil alanlardır”
Malatya’da yeşil alan sayısını artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretlerinde biz, Malatya’da yeşil alanların çoğaltılması noktasında ve kapalı spor salonuyla birlikte stadın yerinin yeşil alan olması için verilmesi noktasında isteğimizi iletmiştik. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu teşmil ederek 14 ildeki stadyumların yerlerini Millet Bahçesi olarak ilan etmişti. Bu konuda da Malatya’da bunun temelinin atılmasından dolayı büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda yeşil alanların mimarı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya halkı adına teşekkür ediyorum.
İnsan akciğersiz yaşayamaz. Toplumun akciğerleri de yeşil alanlardır. Dolayısıyla biz, yeşil alanları artırma noktasında veya mevcudu daraltmama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermemiz lazım. Özellikle yerel yöneticiler ve yöneticiler bazında. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadisi şerifinde derki ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz’ buyuruyor. Biz, böyle bir inancın mensuplarıyız. İnsanlık açısından baktığımız zaman, insanın biyolojik, kültürel ve sosyal bir varlık olduğunu bunların idame ettirilmesi için de yeşil alanın korunması, çevre ile ilgili hassasiyetlere dikkat edilmesi gerekir” dedi.

“Yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için çalışıyoruz”
Malatya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “Şehirlerde insanların akciğeri olabilecek, şehirlerin nefes alabileceği şehir parkları, bugünkü deyimiyle Millet Bahçeleri oluşturmalıyız. Bizler Malatya’da yeşil alanların çoğaltılması, kişi başına düşen yeşil miktarının Avrupa standartlarının ve dünya standartlarının üzerine çıkması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 3 milyon 100 bin metrekarelik İnderesi Beydağı Parkımızda çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un katılımlarıyla 300 bin metrekare 100. Yıl Parkımızın Millet Bahçemizin ikincisinin temelini attık. 90 bin metrekarelik Millet Bahçemiz hizmete sunuldu. Malatya’da bizler 4 milyon metrekarelik yeşil alan ve park yapıyoruz. Tecde Kayalık Parkımız, Horata Parkımız ve ilçelerimize yeni meydanlar ve parklar yapıyoruz. Malatya, aslına uygun, adıyla müsemma bir şekilde Yeşil Malatya unvanına kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeşilin korunması aynı zamanda insanın korunması anlamındadır. İnsanın akciğeri neyse, toplumun akciğeri de yeşil alanlardır. Malatya’nın yeşilinin korunması yeşil Malatya isminin kuşaktan kuşağa devam etmesi noktasında yerel yöneticiler olarak elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 teknik destek projesi başarılı bulundu
YEREL HABERLER 11 teknik destek projesi başarılı bulundu
Gençler bilgide yarışıyor
YEREL HABERLER Gençler bilgide yarışıyor
Yasak avlananlara gece baskını
YEREL HABERLER Yasak avlananlara gece baskını
Minik öğrenciler kep atarak mezun oldu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler kep atarak mezun oldu
Battalgazi’deki gül bahçesinin yüzde 75’i tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki gül bahçesinin yüzde 75’i tamamlandı
Başkan Sadıkoğlu: “İstişare kültürünü önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “İstişare kültürünü önemsiyoruz”
Yeşilyurt’ta yeni sağlık merkezi için eski binaların yıkımına hız verildi Çınar: “Yeni sağlık merkezi ile hemşehrilerimize daha güzel alanlarda hizmet verilecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yeni sağlık merkezi için eski binaların ...
Hatice Akbaş gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER Hatice Akbaş gözünü olimpiyatlara dikti
Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu
Milletvekili Kahtalı'dan 'sosyal medya yasa teklifi' açıklaması Kahtalı : "Çok gerekli bir düzenlemeydi"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan 'sosyal medya yasa teklifi' ...
Yıldırım düşen ağaç parçalandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen ağaç parçalandı
Başkan Zelyurt’dan Boks Şampiyonu Akbaş’a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt’dan Boks Şampiyonu Akbaş’a tebrik
Bankta ölü bulunmuştu, kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Bankta ölü bulunmuştu, kimliği belli oldu
Traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü öldü
Yattığı bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Yattığı bankta ölü bulundu
Doç. Dr. Ucuz: ''Maalesef istismarcıların bir kısmı kendi çocukluğunda istismara maruz kalan kişilerdir''
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ucuz: ''Maalesef istismarcıların bir kısmı ...
‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri panelle son buldu
YEREL HABERLER ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri panelle son buldu
Başkan Güder’e AK Parti heyetinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güder’e AK Parti heyetinden anlamlı ziyaret
Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ettirdi Gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek ‘uyumak’ istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi
YEREL HABERLER Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ...
Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuza modern ve vizyonel bir eser daha kazandıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını ...
Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu Akbaş'ın memleketinde şampiyonluk sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu ...
Minik basketbolcuların gözü yükseklerde
YEREL HABERLER Minik basketbolcuların gözü yükseklerde
Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş
YEREL HABERLER Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş
Başkan Gürkan’dan katılımcı belediyecilik vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan katılımcı belediyecilik vurgusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.