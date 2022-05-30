Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu

İHA

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu

Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği iş birliğinde böbrek üstü bezi kanserleriyle ilgili çevrim içi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu gerçekleştirildi.
Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğuz, Prof. Dr. İlhan Geçit, Prof. Dr. Ali Beytur’un katılımlarıyla üroloji uzmanlarına yönelik online olarak gerçekleştirilen kursta katılımcılara laparoskopik böbrek tümörü hakkında bilgiler verildi. Böbrek üstü bezi kanseri hastalarına yönelik Türkiye’de kapalı yöntemle nadir yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler aktaran Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğuz, “Böbrek üstü bezlerinde tümör ve kistler olabilir. Türkiye’de çok nadir yapılan kapalı yöntemle böbrek üstü bezleri tümörlerini çıkartıyoruz. Hocalarımızla birlikte ekip olarak çalışıyoruz” dedi.

“Bu bir ekip çalışması”
Yaklaşık 8 yıldır ekip olarak aktif bir şekilde laparoskopik böbrek tümörü ameliyatı yaptıklarına değinin Prof. Dr. İlhan Geçit ise, "Üroloji Anabilim Dalı'nda Fatih hocamızla birlikte bu işi yapıyoruz. Bu bir ekip çalışması. Bugün yaptığımız cerrahi çok önemli bir cerrahi. Adrenal bez yani böbrek üstü bezi yerleşimi itibarıyla açık ve kapalı ameliyatla çıkarılması zor bir organ. Biz bugün böbrek üstü bezinde yerleşik yaklaşık 10 santimlik bir tümörü kapalı yöntem laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde komplikasyonsuz çıkarmayı başardık. Ekip olarak Prof. Dr. Fatih Oğuz, Prof. Ali Beytur, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çamtosun, Hüseyin Çelik ve İbrahim Topçu arkadaşlarımızla beraber bir ekip halinde işleri başarmaya çalışıyoruz. Bizim kliniğimizde laparoskopi yaklaşık 78 yıldır aktif bir şeklide yapılıyor. Bugün gelinen nokta bir zirve noktası” şeklinde konuştu.
Bunun Türkiye’de yapılan yaygın bir ameliyat olmadığını dile getiren Geçit, “Böbrek üste cerrahisi Türkiye'de belli başlı merkezlerde yapılan bir cerrahi. Her merkezin yoğun uğraştığı bir alan değil çünkü merkezde deneyimli ürologlar laparoskopi bilen ürologlar lazım. Bizim de merkezimiz bu konuda hem deneyimli bir merkez ve bu deneyimini de geliştirerek devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Çevirim içi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Beytur da, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği iş birliğinde böbrek üstü bezi kanserleriyle ilgili canlı cerrahi kursu yapıyoruz. Kursun eğitimini kliniğimizdeki hocalarımız vermekte. Canlı cerrahilerin yanı sıra endokrinoloji ve radyoloji bölümündeki hocalarımızın da bilimsel katkısı bulunmakta. Kurs online olarak tüm dünyada yayınlamakta. Geçen yıl da benzer bir kurs yapmıştık. Hibrit şekilde bunu yapmaktayız. Hem canlı cerrahi hem de online olarak izlenebilmekte” ifadelerini kullandı.
Eskiden açık yöntemlerle yapılan ameliyatın şu anda belli başlı tıp merkezlerinde kapalı bir şekilde yapıldığını ve bu merkezlerden birinin de Turgut Özal Tıp Merkezi olduğunu ifade eden Beytur, "Sürrenal bez dediğimiz böbrek üstü bezleri insanda her iki böbreğin üst kısmına yerleşen iki tane bezdir. Buradaki bezin büyümesine, burada gelişen tümörlere ve kanserlere bağlı olarak endokrinolojik problem oluşabilmekte. Kontrol edilemeyen tansiyon hastalığı gibi aşırı kilo alma gibi buna benzer metabolik hastalıklara yol açabilmekte ve bu kanserlerin ya da tümörlerin takibi ya da medikal tedavisi yapılabilmekte son çare olarak da bunlar ameliyat edilmekte. Bu ameliyatlar eskiden tamamen açık yöntemlerle yapılmaktaydı. Şu anda laparoskopik yani kapalı sistem olarak yapılmakta. Bu hastalıkla ilgili tüm cerrahileri İnönü Üniversitesi Üroloji Kliniği olarak yapmaktayız. Bu tür cerrahiler yapabilmek için güçlü bir altyapıya ve bilgi birikimine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de belli başlı birkaç merkezde yapılabilmektedir bu ameliyatlar. Malatya da bunlardan biri” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’ya 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan
YEREL HABERLER Malatya’ya 4 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan
11 teknik destek projesi başarılı bulundu
YEREL HABERLER 11 teknik destek projesi başarılı bulundu
Gençler bilgide yarışıyor
YEREL HABERLER Gençler bilgide yarışıyor
Yasak avlananlara gece baskını
YEREL HABERLER Yasak avlananlara gece baskını
Minik öğrenciler kep atarak mezun oldu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler kep atarak mezun oldu
Battalgazi’deki gül bahçesinin yüzde 75’i tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki gül bahçesinin yüzde 75’i tamamlandı
Başkan Sadıkoğlu: “İstişare kültürünü önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “İstişare kültürünü önemsiyoruz”
Yeşilyurt’ta yeni sağlık merkezi için eski binaların yıkımına hız verildi Çınar: “Yeni sağlık merkezi ile hemşehrilerimize daha güzel alanlarda hizmet verilecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yeni sağlık merkezi için eski binaların ...
Hatice Akbaş gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER Hatice Akbaş gözünü olimpiyatlara dikti
Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu
Milletvekili Kahtalı'dan 'sosyal medya yasa teklifi' açıklaması Kahtalı : "Çok gerekli bir düzenlemeydi"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan 'sosyal medya yasa teklifi' ...
Yıldırım düşen ağaç parçalandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen ağaç parçalandı
Başkan Zelyurt’dan Boks Şampiyonu Akbaş’a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt’dan Boks Şampiyonu Akbaş’a tebrik
Bankta ölü bulunmuştu, kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Bankta ölü bulunmuştu, kimliği belli oldu
Traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü öldü
Yattığı bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Yattığı bankta ölü bulundu
Doç. Dr. Ucuz: ''Maalesef istismarcıların bir kısmı kendi çocukluğunda istismara maruz kalan kişilerdir''
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ucuz: ''Maalesef istismarcıların bir kısmı ...
‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri panelle son buldu
YEREL HABERLER ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri panelle son buldu
Başkan Güder’e AK Parti heyetinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güder’e AK Parti heyetinden anlamlı ziyaret
Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ettirdi Gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek ‘uyumak’ istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi
YEREL HABERLER Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ...
Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuza modern ve vizyonel bir eser daha kazandıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, kentsel dönüşüm binalarını ...
Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu Akbaş'ın memleketinde şampiyonluk sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu ...
Minik basketbolcuların gözü yükseklerde
YEREL HABERLER Minik basketbolcuların gözü yükseklerde
Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş
YEREL HABERLER Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.