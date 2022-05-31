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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki yarı olimpik havuz açılış için gün sayıyor

İHA

Battalgazi’deki yarı olimpik havuz açılış için gün sayıyor

Türkiye’nin aydınlık yarınları gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam ettiği belirtilen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri sonucu 2021 yılında Göztepe Mahallesinde yapımına başlanılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, açılış için gün sayıyor.
Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde Göztepe Mahallesi’nde yapımına başlanılan Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzunda sona yaklaşıldı. 5 bin 752 metrekare alan içerisinde inşa edilen ve içerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, teshin merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafenin de bulunacağı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu, açılış için gün sayıyor. Bir yandan geleceğimizin teminatı gençlerin gönüllerince zaman geçirebileceği diğer yandan ise yeni şampiyonların yetişeceği spor tesisi, kısa süre içerisinde vatandaşların istifadesine sunulacak.

Başkan Güder’den yerinde inceleme
Battalgazi’deki gençlere verdiği sözleri tutmanın haklı gururunu yaşadığı belirtilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ile birlikte son rötuşların gerçekleştirildiği Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, gençlik ve spor yatırımlarında ilçeye önemli yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çekti.

“Battalgazi’ye güzel hizmetler kazandırılıyor”
Gençlik ve Spor yatırımlarında Battalgazi’nin ayrıcalıklı ilçeler arasında olduğunun altını çizen AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “İnsan odaklı, insana dokunan projeleri ile Battalgazi’deki hizmetlerini aralıksız sürdüren değerli Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte bazı programlara katıldık. Battalgazi Belediyemiz her alanda Allah’a hamd olsun kendine ve vatandaşa yakışan hizmetler üretmeye devam ediyor. Başkanımız ve ekibi yoğun bir çaba ortaya koyuyor. Özellikle de gençlik ve spor yatırımlarında ilçeyi şaha kaldırdı. Bu yatırımlar ile Battalgazimiz ayrıcalıklı ilçeler arasına girmeyi başardı. Göztepe mahallesine kazandırılan ve tesisin Malatya ve Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olsun. Bu tesis açıldıktan sonra ve gençlerimiz burada güzel vakit geçirecekler. Geleceğin şampiyonları buradan yetişecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Güder, şunları söyledi:
“Bugün AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız ile birlikte gençlik yatırımları çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız yüzme havuzumuzun inşaat alanındayız ve incelemelerde bulunuyoruz. Havuzumuzun kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Bazı küçük eksiklikler var, onlarda tamamlanmak üzere. Kısa süre içerisinde bu tesisimizi tamamlayarak gençlerimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bugüne kadar hiçbir yatırımdan kaçmadık, kaçmayacağız. İnşa ettiğimiz bu spor tesislerimiz ile gençlerimizi sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutma gayreti içerisindeyiz. Gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz, yaşam merkezimiz, kütüphanemiz ile vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Battalgazi’mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek ve ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. İlçemize kazandırdığımız gençlik ve spor yatırımlarında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen ve desteği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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