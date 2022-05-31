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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor

İHA

Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik, Zincir Marketler ağına 3 yeni şube daha ekleniyor. Cuma günü açılışı yapılması planlanan şubelerde ise birçok ürün indirimli satışa sunulacak.
Malatya’da vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerden Esenlik Zincir Marketlere 3 yeni şube daha ekleniyor.
Bir günde 3 şube açılışı yaparak Malatya’da bir ilki gerçekleştireceklerini kaydeden Esenlik A.Ş Genel Müdür Ata Ünlü, Malatyalıları Cuma günü saat 10.00’daki açılışa davet ederek, “Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde açılışa özel indirimler uygulayacağız. Malatyalı hemşerilerimizin bu indirimlerden faydalanmasını diliyorum. Hemşerilerimiz bize güvenmeye, bizimle olmaya devam ederler” dedi.
Esenlik marketler olarak ihtiyaç bölgesine göre ilave şubeler açtıklarını kaydeden Ünlü, “ Esenlik marketler ihtiyaç olan bölgelere kontrollü bir şeklide yeni ilave marketler açmak bizim asıl hedefimiz. Bu hafta içi Esenlik tarihinde olmamış bir haftada 3 marketin aynı açılışının Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Cuma günü açılacak olan yeni şubeler hakkında bilgi veren Ünlü, “ Malatya’da mevcut marketler içerisinde en büyüklerinden biri olan Vilayet Marketimiz açılıyor. Valilik binamızın arkasındaki Özel İdare Binasına Esenlik olarak biz yaptık. 700 metrekarelik alana sahip bu marketimizi görkemli bir şekilde hizmete açmış olacağız. İkinci marketimiz, Sancaktar ismini verdiğimiz Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki halkımızın Doğu Garajı olarak bildiği noktada o bölgeye hizmet etmek maksadıyla açacağız. Buradaki alan 240 metrekare büyüklüğünde. O bölgeye yeterli hizmeti vereceğini düşündüğümüz bir alana sahip. 3’üncü marketimiz de İnderesi Tabiat Parkında Malatyalı hemşerilerimize hizmet için küçük bir market açmayı hedefledik. 30 metrekarelik küçük bir alan. Piknik için oraya giden temiz hava almak isteyen hemşerilerimiz için hizmet vereceğiz. Her 3 marketin de Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasına temenni ediyorum. Bize güvenmeye bize inanmaya devam etsinler. Biz yılmadan, yorulmadan, aşkla Malatya’ya hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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