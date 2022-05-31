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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri Levent Vadisi’nde yürüdü

İHA

Malatya'dan üniversite yetkilileri ve öğrencileri, Akçadağ ilçesindeki 65 milyon yılda oluşan Levent Vadisi'nde yürüyüş düzenleyerek, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çektiler.

Üniversite öğrencileri Levent Vadisi’nde yürüdü

Malatya’dan üniversite yetkilileri ve öğrencileri, Akçadağ ilçesindeki 65 milyon yılda oluşan Levent Vadisi’nde yürüyüş düzenleyerek, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çektiler.
İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) ile birlikte bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla “Bağımlı Olma Özgür Ol” sloganıyla Levent Vadisi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.
İÜDAKS tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Bahar Yürüyüşü’nün dokuzuncusu bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Akçadağ İlçesindeki Levent Vadisi’ne gerçekleştirilen yürüyüşe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, İdari Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Çakmak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Kültürel Hizmetler Şube Başkanı Hilal Aksoy, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr. Fahrettin Acar, Öğrenci Topluluklar Koordinatörü Fatih Mehmet Çubuk, Akçadağ Belediyesi Kültür Müdürü Zeki Çakmak ve öğrenciler katıldı.
290 kişinin katıldığı yürüyüşe gitmek için Battalgazi Kız Yurdu önünden ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin önünden hareket eden araçlar yürüyüşe katılanları Levent Vadisi Seyir Terası’na bıraktı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın katılımıyla Seyir Terası’nda kahvaltı yapıldıktan sonra İÜDAKS Başkanı Abdulvahap Apaydın tarafından İÜDAKS topluluğu adına Rektör Kızılay’a “Dağlarda 20 yıl” temalı tişört hediye edildi.
Prof. Dr. Ahmet Kızılay düzenlenen yürüyüşün önemini dile getirdi. Kızılay, “Sevgili gençler bugün Malatya’nın en güzel yerindeyiz. Bağımlılık artık dünyada çok önemli bir problem. Bu probleme dikkat çekmek için ‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ temalı bir yürüyüş programı yaptık. Bağımlılıkla mücadele üniversitemizin, hepimizin temel görevi, en başta gençlerin görevi. Gençler bağımlı insanlara destek olacak, onları bağımlılıktan kurtaracak. Bağımlı olma yolunda adım atanlara engel olacak. Onları ikna edecek, onun için en önemli çalışmalarımızdan biri bütün gençlerimize bağımlılıktan uzak tutmak, bağımlı olanları da kurtarmak. Onun için bu yürüyüşümüzün amacı buna dikkat çekmek. Burası Malatya’nın bir hazinesi, çok güzel bir vadi. Burasını Akçadağ Belediyesi adrenalin parkı yaptı. Sadece Seyir Terası’nda yürümek bile insanı ürpertiyor. Cam köprüde yürümek buradaki salıncak kurulduğu zaman vadiye salınmak, zepline ve onun dışındaki bütün adrenalin sporları burada yapılacak. Bir kısmı yapıldı, yapılıyor. Siz bugün burayı keşfetmiş oluyorsunuz. İlk defa gelenler için çok iyi bir karar. Bundan sonra 4 saatlik bir yürüyüş sizleri bekliyor. Yani dayanıksız olanlar yürüyüşün başından dönsün, dayanıklı olanlar yola koyulsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda etkinliği organize eden herkesi tebrik eden Kızılay sözü Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Fatih Mehmet Çubuk’ a bıraktı. Çubuk, Levent Vadisi ve Yürüyüş ile ilgili bilgi vererek, “İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu olarak 9. Geleneksel Bahar Yürüyüşü’nde insanları doğaya çıkarmak ve doğayla tanışmalarını, kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu yıl İnönü Üniversitesi Dağcılık Topluluğu’nun 20 yılı. 2002’den bu yana 20 yıldır doğaya, dağlara olan ve doğa sporları ile uğraşan bir topluluk. Doğa ve dağlarla tanışmak isteyen öğrencilerimizi Dağcılık Topluluğu’na davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Levent Vadisi hakkında bilgi veren Çubuk, sözlerini şöyle tamamladı:
“Burası 10 bin yıldır insanların yaşadığı, avcı toplayıcılıktan günümüze kadar yaşamın sürdüğü bir vadi. Hala yaşamın bütün fonksiyonlarıyla devam ettiği vadiyi insanların gelip deneyimlemesini ve vakit geçirmesini istiyoruz. Vadi coğrafyasıyla, arkeolojik alanlarıyla, tarihiyle, kültürüyle birçok unsuru içinde barındırıyor. Levent Vadisi bir oluşum olarak deniz tabanı. Size biraz uç gelebilir ama 65 milyon yıldan günümüze kadar oluşmaya ve değişmeye devam ediyor. Deniz olmasından kaynaklı çok ciddi jenositler barındırıyor. Ayrıca geniş fosil alanlarına sahip bir yer burası. Biz buranın değerinin fark edilmesi için yaklaşık 10 yıldır çabalıyoruz. Vadi için ilk adımları 2010 yılında dönemin KUDEB Başkanı Levent İskenderoğlu ve dönemin Valisi Ulvi Saran tarafından atıldı. Bizler de destek sağlıyoruz. Vadi kendi içerisinde çok başlıklı değerleri var ama bunları parça parça gezmek gerekiyor. Bir anda hepsini tek seferde gezme şansımız yok. Bugün gideceğimiz yer çok uzun bir rota değil. Kısa kısa mağara turu yapacağız. En ilkel mağaradan günümüzde yaşamın devam ettiği bir mağara yerleşkesine doğru yürüyeceğiz. Daha öncesinden belirlediğimiz rotada iki saat gidişli, iki saat dönüşlü bir rota yürüyeceğiz. Keyifli bir doğa yürüyüşü diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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