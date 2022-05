Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından kış ve bahar aylarında devam edilen haşere ilaçlama çalışmalarına yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız verildi.

Vatandaşların haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler 12 ay boyunca 718 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kış döneminde kışlaklarda sürdürülen çalışmalar yaz aylarının gelmesiyle birlikte larva mücadelesi şeklinde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 30 ekip, haşerelerin yoğun olduğu bölgelerde fiziksel ve mekanik olarak çalışmalar yapıyor.

12 ay boyunca 718 mahallede larva mücadelesini sürdürdüklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, “Birim olarak özellikle haşerelerin üredikleri alanları baz alarak, haşerenin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sırasında öncelikle haşere üreme alanlarını tespit ederek fiziksel ve mekanik olarak etkisiz hale getiriyoruz. 30 Mayıs tarihi itibariyle yaz sezonu ULV (Soğuk sisleme) ile mücadelemize başladık. Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele ekibi olarak yaz ayına hazırlıklıyız. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın her türlü şikâyetlerine cevap vermek için 7 gün 24 saat sahadayız ve hazırız. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak Türkiye genelinde hazırladığımız projelerde Akdeniz Üniversitesi tarafından ulusal anlamda haşere mücadelesi alanında bir ödül de aldık. Ödülümüzü kimyasal ilaçlamayı azaltıp daha çok biyolojik ve mekanik mücadeleye ağırlık vererek çalışmalarımızı yaptığımızdan dolayı aldık. Yapılan çalışmalarda her zaman bizleri destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaz dönemi ilaçlama sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilaçlamayla ilgili önemli çalışmalar yaptığını, her zaman ekiplerin sahada olduğunu ve ilaçlamada sıkıntı olmayacağını ifade ederek yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiğini bildirdi.

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise “Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlarımızın yaz aylarındaki en büyük şikâyeti sivrisineklerin olması. Aslında çalışmalar yeni başlamadı. Mahallemizde 12 bine kadar daire var. Ekipler, üç ay önce mahallemizde site yöneticileri ile toplantılar düzenlendi. Bilindiği gibi larvaların oluşması süs havuzlarında oluyor. Çimler sürekli sulandığından dolayı altları nemli kalıyor ve bundan dolayı üvezlerin larva dönemlerinde oluşmasına neden oluyor. Bu konuda da ekipler bilgilendirmelerini yapmıştı. Ayrıca akşamları vektörle ilaçlama çalışmaları da başladı. Bu sene yine ulv makinasıyla soğuk sisleme çalışmaları bu bölgede ilk olarak İzzetiye Mahallemizde başladı. İnşallah bu yaz vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde balkonlarında oturabilecekler. Vatandaşlarımızın da bilinçli olması lazım. Çok ilaç atılınca sivrisinekler ölmüyor. Özellikle site bahçelerindeki su birikintilerinin site yönetimi tarafından giderilmesi gerekmektedir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ilaçlama konusunun üzerinde yoğun bir şekilde duruyor ve bu sene de farklı bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.

