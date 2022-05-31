Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

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Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, 20.45 sıralarında MalatyaSivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. idaresindeki 44 AAK 654 plakalı araç ile Sivas istikametinden gelen R.Ş. yönetiminde 44 LS 567 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Z.Ş.(23), D.K. (67), B.Ş. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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