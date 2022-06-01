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‘Hayati İnanç’ söyleşi etkinliği yoğun ilgi gördü Çınar: “Hedefimiz, bilinçli bir nesil yetiştirmektir”

İHA

‘Hayati İnanç’ söyleşi etkinliği yoğun ilgi gördü Çınar: “Hedefimiz, bilinçli bir nesil yetiştirmektir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Genç MemurSen Şube Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni ile Yazar Hayati İnanç’ın katıldığı söyleşi etkinliği yoğun ilgi gördü.
‘Fikre Yönelen, Geleceğe Yürüyen Nesil’ sloganıyla Yeşilyurt’ta ki 15 okuldan 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesinin ‘Yokuşa Akan Sular’ kitap kategorisinde birinci Yakınca Anadolu Lisesinden Nigar Nida Erayabakan, ikinci Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesinden Elif Toper, üçüncü Kernek Anadolu Lisesinden Aslı İrem Malik, mansiyon dalında ise Tecde Anadolu Lisesinden Elif Nur Çelik oldu.
‘Hay Bin Yakzan’ kitap kategorisinde birinci Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesinden Zeynep Yetgin birinci, Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesinden Gamze Akdağ ikinci, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesinden Hacer Dumandağ üçüncü, mansiyon dalında ise Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinden Meryem Yelda Özarslan oldu.
‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ kitap kategorisinde ise Selahaddin Eyyubi Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yeşim Mudu birinci, Şehit Candaş Kaplan Anadolu Lisesinden Kerem Selçuk ikinci, Kolukısa Anadolu Lisesinden İshak İbrahim Çolak üçüncü, mansiyon dalında ise Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Kadir Can Uçar oldu.
Dereceye giren öğrenciler ile danışman öğretmenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışmasıyla öğrencilerin daha fazla kitap okumaya teşvik ettiklerini ifade eden MemurSen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ile Genç MemurSen Şube Başkanı Oğuzhan Önver, eğitim hizmetlerine verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt’u eğitim ve kültür yatırımlarında ileri seviyeye çıkarmak için büyük mesafeler aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, spor ve kültürel yaşamlarını daha zengin hale getirmek için büyük yatırımlarda bulunduk. Sosyal, kültürel ve gençlik yatırımlarında bölgemizde öne çıkan bir belediye hüviyetine kavuşurken, eğitim hizmetlerimizi yeni projelerle geliştirmeye devam ediyoruz. Projelerimizde en büyük paydaşımız olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanı sıra Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimizin destekleriyle ilçemizin kültürel ve eğitim vizyonuna değer katan, her yaştan vatandaşımızın kültürel hayatına güzel ve anlamlı dokunuşlarda bulunduğumuz projelerimizin sayısını her geçen gün artırmaktayız. Genç MemurSen Şube Başkanlığımızla ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışmamızda bu projelerimize özel bir değer katmıştır. İlçemizdeki 15 okuldan 400 öğrencimiz arasında düzenlenen bu yarışmayla öğrencilerimizin daha fazla kitap okumaları için teşvik ettik. Kitap okumak fikri zenginleştirir, insan hayatını daha anlamlı kılar. Kitap okumak araştırma, tanıma ve öğrenme alışkanlığı kazandırır. Kitap okumak zekâyı geliştirir ve analitik düşünmeyi sağlar. İnsanın öğrenme ve kendini geliştirme evresinin en önemli parçası olan kitaplar, asla vazgeçmeyeceğimiz ve vefakâr dostlarımızdır. Yarışmaya katılarak kendilerine verilen kitapları okuyup kompozisyonları çıkartan öğrencilerimizin bu örnek ve duyarlı yaklaşımlarını takdirle karşılıyoruz. Dağıtılan kitapları okuyan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, dereceye giren öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi kutluyorum. Çocuklarını kitap okumaya teşvik eden ailelerimizi de canı gönülden kutluyorum. Bizim tüm amacımız; okuyan, araştıran, spor yapan, sosyal faaliyetlere katılan, yeteneklerini geliştiren ve sürekli yeni bilgiler öğrenmek için çaba harcayan, şuurlu ve bilinçli bir nesil inşa etmektir. Bugün ki ödül törenimizde bizleri yalnız bırakmayan, davetimize icabet edip güzel sohbetlerini kıymetli hemşehrilerimizle buluşturacak olan değerli büyüğümüz Sayın Hayati İnanç hocamızı da ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Hayati Hocamızın güzel fikirleri ve tespitlerinden her zaman olduğu gibi yine üst seviyede faydalanacağız. Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimizdeki etkinliğimize yoğun ilgi gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sevenlerinin yoğun ilgisi altında söyleşisini yapan Yazar Hayati İnanç, İslam Coğrafyası ve Batı Dünyasında yaşanan olaylar, toplum ve insan hayatı ile kitap okumanın önemi üzerine doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdi.
Yoğun ilgi altında gerçekleşen söyleşinin ardından Çınar, Yazar Hayati İnanç’a kayısı paketi takdim ederken, Mahmut Özpolat isimli bir çocuk ise yaptığı rahleyi Yazar İnanç’a hediye etti.
Ödül Töreni ve Söyleşi programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Eşi Semra Çınar, Yazar Hayati İnanç, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Doğanşehir Belediye Başkanının eşi Günay Zelyurt, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, MemurSen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Genç MemurSen Şube Başkanı Oğuzhan Önver, sivil toplum kuruluşları başkanları, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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