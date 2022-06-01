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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açılış töreni düzenlendi

İHA

1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açılış töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) işbirliği ile düzenlenen I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun açılışı gerçekleştirildi.
MTÜ Konferans Salonunda gerçekleşen açılış törenine MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Malatya İtfaiye hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, yerli ve yabancı sanatçılar, üniversite idari ve akademik personeli ve öğrenciler katıldı.
Sempozyumun ev sahipliğini yapan MTÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alican sempozyum katılımcılarını ve misafirleri selamlayarak sempozyumda üretilecek olan heykellerin binlerce yıl boyunca görünüp yorumlanacağını vurguladı ve sempozyumun düzenlenmesinde gösterdiği destekten dolayı Rektör Karabulut’a teşekkür etti.
Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, birincisi düzenlenen sempozyumun açılışını yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Sanatla iç içe olan bir toplumun medeniyete daha çabuk ulaştığı gibi sanatla uğraşan bir bireyin de gelişime daha açık ve yatkın, milli ve beşeri değerleri daha özümseyici olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle üniversitemiz, kurulduğu günden beri yerli ve milli üretim çerçevesinde bilimin her alanında olduğu gibi sanat ve mimari alanında da öncü bir üniversite olma hedefi ile yoluna devam etmektedir” dedi.
Sempozyum süresince yapılacak olan taş heykel eserlerinin Malatya’nın en önemli yerlerinde sergileneceğini vurgulayan Rektör Karabulut, “Şüphesiz ki sanatçılarımızın işlediği bu taş heykeller şehrimizin tarihi dokusuna yeni bir görüntü katacak, geçmiş ile bugün arasında sanatsal ve kültürel bir bağ oluşturacaktır. Bu da geçmişe yönelik kültürel değerlerin öğrenilmesi ve korunması yönünde bizlere ve özellikle gençlerimize günümüz şartları çerçevesinde yeni ufuklar açacak ve olanak sağlayacaktır. Bundan sonra da biz Turgut Özal Üniversitesi olarak gücümüzün yettiği kadar her alandan sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Sempozyuma katkılarını sunan bütün sanatçılarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyor, Malatya’mız için verdikleri emeklerden dolayı onlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sempozyumun küratörü Doç. Dr. Döndü Tülay Özkul ise sempozyum boyunca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Bulat ise Türk heykel sanatı alanında yapılan sempozyumların önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Açılış töreni sonrası Rektör Karabulut ve tüm katılımcılar taş heykellerin yapıldığı atölyeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde izlediler.
Turgut Özal’ın heykeli yapılacak
Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından katılan 14 sanatçı MTÜ Battalgazi yerleşkesinde yaklaşık bir ay Malatya tarihini referans alarak yöreye özgü taşlardan heykeller yapacaklar. Bu heykel çalışmalarından biri de Gürcistanlı sanatçı İvane Tsiskadze’nin çalışacağı Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın heykeli olacaktır. Ayrıca sempozyumda İranlı sanatçılar Ali Cheraghi, Behman Moghanlou, Majid Haghighi’nin yanı sıra Tülay Özkul, Meysem Samsun, Mustafa Bulat, Naci Edi, Nesrin Karacan, Serap Bulat, Ziya Kazan, Ahmet Özkul, Ahmet İşçioğlu ve Cenan Aktaş çeşitli taş heykel çalışmaları yapacaklar.

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