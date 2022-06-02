Çevre yürüyüşüne davet Gürkan, “Siz çevreyi ne kadar korursanız çevre de sizi o kadar korur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre yürüyüşüne davet Gürkan, “Siz çevreyi ne kadar korursanız çevre de sizi o kadar korur”

İHA

Çevre yürüyüşüne davet Gürkan, “Siz çevreyi ne kadar korursanız çevre de sizi o kadar korur”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ile İl Müdürlüğü çalışanları, Çevre Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, hafta sonunda yapılacak olan yürüyüşe davet etti.
Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılacak olan programlar hakkında bilgiler veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, “17 Haziran Dünya Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. İlimizde de bu yıl eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün illerde aynı anda 5 Haziran günü saat 14.30’da "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" programını başlatıyoruz. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm kurum kuruluş müdürleri ile amirleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, gençlik merkezlerimizin ve halkımızın katılımıyla yürüyüş güzergâhımızca Millet Parkı’na kadar yürüyeceğiz. Diğer etkinliklerle birlikte haftamızı 7 Haziran’a kadar kutlayacağız” dedi.
Çevre bilinci ve sorumluluğunun yerine getirilmesi noktasında yapılan çalışmaların olumlu çalışmalar olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Stockholm kentinde yapılan toplantı muhacereti içerisinde 1972 yılından beri 17 Haziran tarihleri arasında Çevre Haftası ve 5 Haziran da Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Bizlerde çevrenin korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirme noktasında ve gelecek nesillere çevre bilincinin öğretilmesi noktasında yerel anlamda, diğer platformlarda ve eğitim kurumlarında da gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki biz çevreyi korumadığımız zaman çevre de bizi korumaz. Siz çevreyi ne kadar korursanız çevre de o kadar sizi korur. Burada biz insanlara büyük görevler düşüyor. Toplumun çevreye karşı duyarlılık bilincini artırmamızın yanında çevrenin korunmasındaki gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında da davranış örnekleri göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde çevre düzeni bozulduğu zaman bütün tabiattaki ekolojik dengeler bozulur. Günümüzde kuraklık, iklim değişikliği ve ekolojik dengenin bozulması hep bu çevre ile ilgili yapmış olduğumuz olumsuz davranış ve tutum neticesinde çevrenin dengesini bozmamızın sonucunda ortaya çıkan tabiat sonuçlarıdır. Bu tabiat sonuçlarının insana ve topluma zarar vermemesi noktasında, tabiatı koruma noktasında, çevreye gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında bütün insanlar olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz lazım. 5 Haziran’da Valiliğimiz önünde başlayacak olan "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" programı anlayışının temelinde de Anadolu’da ve Türkiye’de yaşayan tüm insanların çevreye duyarlı olma noktasındaki hassasiyetlerinin artması anlamında bir dikkat çekme etkinliği olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda da gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olsun, gerek Çevre İl Müdürlüğümüz olsun ve gerekse geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğümüzün ‘Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı’ olsun bütün bu olumlu çalışmaların amacı çevrenin korunmasına yönelik çalışmalardır'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açılış töreni ...
Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Pütürge’nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Pütürge’nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Başkan Zelyurt’tan Vali Şahin’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt’tan Vali Şahin’e hayırlı olsun ...
Malatya’nın 2 üniversitesinde toplu mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Malatya’nın 2 üniversitesinde toplu mezuniyet töreni
Malatya TSO’dan Vali Şahin’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Malatya TSO’dan Vali Şahin’e hayırlı olsun ziyareti
Malatya’da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuyu bebek bezlerine gizlemişler
YEREL HABERLER Malatya’da 12 kilogram uyuşturucu ele ...
‘Hayati İnanç’ söyleşi etkinliği yoğun ilgi gördü Çınar: “Hedefimiz, bilinçli bir nesil yetiştirmektir”
YEREL HABERLER ‘Hayati İnanç’ söyleşi etkinliği yoğun ilgi ...
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi
Malatya’dan milli takıma 2 sporcu
YEREL HABERLER Malatya’dan milli takıma 2 sporcu
Üniversite öğrencileri Levent Vadisi’nde yürüdü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Levent Vadisi’nde yürüdü
Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor
YEREL HABERLER Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor
Battalgazi’deki yarı olimpik havuz açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki yarı olimpik havuz açılış için gün ...
Yeşilyurt’ta ‘kilit parke taşı üretim tesisi’ hizmete girdi Çınar: “Kilit parke taşı üretim tesisi vaadimizi gerçeğe dönüştürdük”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ‘kilit parke taşı üretim tesisi’ hizmete ...
Malatyalı kuaförün Dünya Şampiyonluğu gururu
YEREL HABERLER Malatyalı kuaförün Dünya Şampiyonluğu gururu
Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor
Define uğruna 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi
YEREL HABERLER Define uğruna 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip ...
Jandarma devriyesi yavru dağ keçisi buldu
YEREL HABERLER Jandarma devriyesi yavru dağ keçisi buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.