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Başkan Güder, ulaşım yatırımlarını inceledi Güder: “Ulaşım yatırımlarındaki hedefimize kararlılıkla yürüyoruz”

İHA

Başkan Güder, ulaşım yatırımlarını inceledi Güder: “Ulaşım yatırımlarındaki hedefimize kararlılıkla yürüyoruz”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kernek Mahallesindeki 11 sokakta devam eden 3.5 milyon liralık ulaşım yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Güder, “Ulaşım yatırımlarında hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz” dedi.
‘Yol medeniyettir, Yol hayattır’ düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları üzerine 2019 yılından bu yana asfalt seferberliğini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak geçtiğimiz günlerde Kernek mahallesindeki 11 sokakta başlattığı ulaşım yatırımlarında sona yaklaştı. 7 bin metrekarelik kaldırım ve 14 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışmaları çerçevesinde ekipler, kaldırım çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarının startını verdi. Toplam 3.5 milyon liralık yatırımı ilçeyle buluşturan ekiplerin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan bu hummalı çalışmaları vatandaşlardan büyük takdir toplarken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de çalışmaları yerinde inceledi. Birim müdürlerinden bilgiler alan Başkan Güder, kaliteli ulaşım noktasında büyük yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

“Hizmette sınır tanımayan bir başkana sahibiz”
Kernek mahallesinin yapılan çalışmalarla daha modern hale geldiğine dikkat çeken Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, “Battalgazi Belediye Başkanımıza bugüne kadar ne söylediysek kısa süre içerisinde halloldu. Sağ olsun, var olsun. Takdire şayan çalışmalara imza atan Başkanımıza Osman Güder’e ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrı bir özelliği bulunan mahallemize yakışır hizmetler yapılıyor. Buda bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımız çalışmalardan memnun, bizler memnunuz. Rabbim bin kere razı olsun başkanımızdan. Hizmette sınır tanımayan bir başkana sahibiz” şeklinde konuştu.

“İlçemizin 103 mahallesinde de çalışma var”
Battalgazi’deki 103 mahallede çalışmaların olduğunun altını çizen Başkan Güder ise, “Kernek mahallemizde üst yapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. amacımız caddelerimizi sokaklarımızı belirli bir standarda yükseltmek. Vatandaşlarımızın arzu ettiğimiz düzeyi Battalgazi Belediyesi olarak yakalamak ve bu konforu sağlamak. Özellikle 2023 yılında asfaltsız yolumuz kalmayacak hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım yatırımlarına örnek çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Kışın yaşadığımız zorlu koşullar nedeniyle çalışmalarımıza ara vermiştik ama havaların ısınmasıyla çalışmalarımızı dört koldan başlattık. Ekiplerimiz, ilçemizin 103 mahallesinde bir hizmet kazandırmak için gecesini gündüzüne katmış durumda. Türkülere konu olmuş ve Malatya’mız ile özdeşleşmiş olan Kernek mahallemizi restore ederken özel hassasiyet gösteriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi gönül ve hizmet belediyeciliğini vatandaşlarımız ile buluşturmamız gerekiyor. Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan gönülleri alma adına çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da hizmet belediyeciliğimizi aktif bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemiz yapılan hizmetlerle göç veren değil göç alan ilçe konumuna geliyor. Buda bizleri mutlu ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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