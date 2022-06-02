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Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler

İHA

Malatya'da, görme engelli kadınların katıldığı Kur'anı Kerim kursu sonrasında, engelli kursiyerlerin Kur'anı Kerim'e geçmeleri nedeniyle programa düzenlendi.

Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler

Malatya’da, görme engelli kadınların katıldığı Kur’anı Kerim kursu sonrasında, engelli kursiyerlerin Kur’anı Kerim'e geçmeleri nedeniyle programa düzenlendi.
Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve eşi Şule Işıldar, Ali Ayabakan Kur’an Kursunda eğitim gören görme engelli kadın kursiyerlerin Kur’anı Kerim'e geçmeleri nedeniyle düzenlenen programa katıldı.
İl Müftüsü Işıldar, görme engelli ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursunda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. Işıldar, yaptığı konuşmada, engellileri Kur’anı Kerimi öğrenmelerinden dolayı tebrik etti. Işıldar, "Başta Yeşilyurt İlçe Müftülüğü olmak üzere engelleri aşarak gönül gözüyle Kur'an yolunda olan kadın kursiyerleri, ailelerini ve hocaları Beyaz Keskin' i tebrik ediyorum. Burada bu başarıyı gösteren öğrencilerimiz bizlere Kur’anı Kerim öğrenmenin, onunla hemhâl olmanın önünde hiçbir engel olmadığını gösterdi” dedi.
Programda, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan ve Yeşilyurt İlçe Vaizi Seher Can da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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