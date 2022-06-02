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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da kene uyarısı

İHA

Malatya'da kene uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırmalarına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığında artış yaşandığı belirterek uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özden, “Kene ısırması durumunda hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekir” dedi.
Malatya, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özden, havaların ısınmasıyla artan kene vakalarına dikkat çekerek, kenenin sadece bir türünün hastalığa sebep olduğunu ve türlerin gözle ayırt edilemeyeceğini belirtti. Özden, “ Kenenin türü laboratuvar şartlarında ayırt edilebiliyor. Dolayısıyla şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Malatya bölgesinde ve çevre illerde bu hastalık görülüyor. Buradaki her kene ısırığını keneyi ayırt edemediğimiz için Kırım Kongo kanamalı ateş diye düşünmemiz gerekiyor. Kenelerin çok az bir kısmı bu hastalığa yol açıyor. Bir tür sadece bu hastalığa sebep oluyor. O türü ayırt edemediğimiz için her kene ısırığında dikkat etmemiz ve sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Kenelerin yaz döneminde ortaya çıktığını, hayvancılıkla uğraşanların ve kırsal kesimlerde olanların daha çok risk altında olduğunu ifade eden Özden, “ Yaz dönemi hastalığı genellikle Nisan Mayıs gibi başlar Eylül Ekim’e kadar devam eder. Genellikle hayvancılıkla uğraşanlar risk grubunda. Kırlarda pikniklerde meralarda otlaklarda da olabiliyor. Genellikle şehirde apartmanda yaşayan kırsalda hiç bulunmamış, hayvancılıkla hiç uğraşmamış kişilerde riski tabii ki çok düşük. Ama riskli bölgede hayvancılık yapanlar, meralarda çalışanlar, pikniklere gidenler bunlarda zaman zaman görebiliyoruz. Bu işlerde çalışanlar mutlaka her gün kendini kontrol etmeli. Kene bir yerini ısırdı mı, tuttu mu bakmalı. Çünkü bazen kene ısırıkları fark edilmiyor. Hafif bir kaşıntıyla kızarıklıkla seyredebiliyor. Bizim bazı hastalarımızda gözlemliyoruz. Soruyoruz keneye temasın var mı, hayır cevabını alıyoruz ama keneye fark etmeden temas etmiş oluyor. Dolayısıyla risk grubu dediğimiz meralar, bahçeler, piknikler, otlaklarda bulunanlar ve hayvancılık yapanlar kendilerini ara ara kontrol etmek durumundalar” şeklinde konuştu.
Kenelerden insana bulaşan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının öldürücü olduğuna değinen Özden, “Belirti olarak temel iki belirtisi var. Bir tanesi ateş bir tanesi de grip benzeri bulgular dediğimiz halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, bazen ishal gibi semptomlar olabiliyor. Ama burada ateş çok önemli. Bir kişi bu risk gruplarının içerisinde ise mutlaka Kırım Kongo Kanamalı Ateşi açısından sağlık kurumda değerlendirilmesi gerekiyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında belli bir öldürücülük oranı var. Her kene ısırığında yapılması gereken temel şey, bir sağlık kuruluşuna başvurmak. Buradaki temel yaklaşım keneyi parçalanmadan çıkarmak. Dolayısıyla kişiler tecrübeli olmadığı için sağlık kurumları bu konuda özellikle tecrübeli. Erken davranmak çok önemli. Sağlık kurumuna başvurup, orada keneyi zararsız bir şekilde koparmadan, parçalamadan çıkarmak ve sağlık kurulunun önerilerini uymak çok mühim. Evde çıkarmaya çalışmak keneyi parçalamaya yol açıyor. Kene parçalandığında da hastalık riski çok fazla” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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