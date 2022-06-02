Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.K idaresindeki 44 BS 236 plakalı Opel marka otomobil ile M.T. yönetimindeki 44 HS 001 plakalı araç çarpıştı. Kazada M.E.K. ile H.H. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.