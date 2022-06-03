Arapgir’de Bilim Fuarı

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Bilim Fuar açılışlarına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, öğrencilerin sergilediği projelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ile Hacı Sadık Polat Ortaokulu tarafından düzenlenen Bilim Fuarı açılışlarına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, fuarlarda sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Bilim Fuarlarının önemine değinen Başkan Cömertoğlu, öğrenciler tarafından geliştirilen projelerinin önemsediklerini kaydederek açılışların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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