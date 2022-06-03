Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği

Malatya’nın Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 20212022 eğitim öğretim yılı boyunca robotik kodlama ve yazılım alanında öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergilendiği şenlik düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Veysel Kurşun, şube müdürleri, daire amirleri, öğretmen öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından ziyaretçiler proje çerçevesinde hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Öğrencilerin hazırladıkları eserleri heyecanla tanıttıkları görüldü. Teknoloji çağının getirdiği yeniliklerden faydalanarak sistematik, analitik ve oluşturucu düşünme becerilerini Arguvan ilçesindeki öğrencilere kazandırarak onları üreten bireyler haline getirmek amacıyla uygulanan proje çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı eserler büyük beğeni aldı.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, bu tür projelerle öğrencilerin ufkunun genişlediğini, eğlenerek öğrendiklerini, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla kalıcı öğrenmeler kazandıklarını bildirdi. Ülkü, bundan dolayı da kodlama ve yazılım konusunda eğitimlerin her yıl artarak devam etmesi gerektiğini, bu konunun gelecekte Türkiye’nin gelişimi için de çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkü, “İlçemizde biz üstümüze düşeni yaparak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yazılım ve kodlamaya ilgi duyan öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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