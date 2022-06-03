MTÜ’de mezuniyet töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’de mezuniyet töreni

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi yerleşkesinde, 20212022 eğitimöğretim yılı çerçevesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

MTÜ’de mezuniyet töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi yerleşkesinde, 20212022 eğitimöğretim yılı çerçevesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Törene, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Garnizon Komutanı Selami Arslan, Jandarma İl Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MTÜ idari ve akademik personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi üniversite birincisi Zeynep Aydın yaptığı konuşmada, MTÜ’den mezun oluşunun sevincini ve gururunu yaşadığını belirterek, üniversite yıllarında gösterdikleri emek ve fedakar çalışmalardan dolayı akademisyenlere ve Rektör Karabulut’a teşekkür etti.
Ardından MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, vatanın selameti için canlarını veren tüm şehitleri, felaketler ve salgın hastalıklar nedeniyle vefat edenleri saygıyla anarak konuşmasına başladı. Karabulut, “Bugün genç üniversitemizin 4. yaşında 4. mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Genç ve dinamik bir üniversite olarak 4 senedir bu ülkenin gençlerini yetiştirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalar yapmaya, yerli ve milli üretim projelerimizle bir parçası olmayı en büyük şeref olarak bildiğimiz milletimize faydalı işler yapmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizi, yeni Türkiye’nin parlak geleceğini inşa eden ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri haline getirme hedefiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rektör Karabulut, insanlığın en büyük mücadelesinin kendisiyle verdiği mücadele olduğunu ve bu mücadelenin tek başına verilebilecek bir mücadele olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:
“İnsanlar birleşip güçlenerek bu mücadelelerinde amaçlarını gerçekleştirebileceklerini görmüş ve bu alanda da kendilerini geliştirmişlerdir. İnsanlığın ulaştığı bu günkü aşamada insan faktörü diğer üretim faktörlerine göre öne geçmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim, gelişim ve dönüşümler bilginin üretimini, kullanılmasını ve aktarılmasını önemli hale getirmiştir. Bilgi üretimi ve bilgiye erişim süreçlerindeki bu gelişmeler özellikle bilgi üretiminde başat bir rol üstlenen üniversitelerin de değişimine ve bilgi üretim süreçlerinin yeni koşullara uyum sağlamasına neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler, alanında yetişmiş ve donanımlı insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. İşte artan bu ihtiyacın karşılanacağı, alanında donanımlı ve yetkin bireylerin yetişeceği yerler kuşkusuz üniversitelerdir.”
Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öğrencilerine fedakar, kalite ve bilgiye dayalı bir öğrenme ortamı sunan, bölge ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan sanal yapılanma faktörlerini kullanarak uzaktan eğitim, iletişim ve bilgi teknolojilerini eğitimöğretimin vazgeçilmez bir parçası olarak gören, yeniliklere, proje ve patent geliştirmeye önem veren uygulama ve sürekli öğretim tekniklerini etkin bir şekilde kullanabilen, geleceğin ideal üniversitesi olabilmek için canını dişine takarak var gücüyle çalışan bir eğitimöğretim yuvası olduğunun altını çizerek, fedakar katkı ve çabalarından dolayı bütün akademik personele teşekkür etti.
Karabulut, “Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı çağımızın şartlarına ve beklentilerine uygun olarak yetiştirmek, üniversite olarak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Sizler şüphesiz bu törenin en mutlu kişilerisiniz. Evlatlarınıza sağladığınız maddimanevi desteğin ve emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Evlatlarınızın çalışkan, dürüst, saygılı ve mutlu bireyler olmaları için 4 yıldır tüm gayretinizle ve sabrınızla mücadele verdiniz. Bugün evlatlarınızın Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde mezun olduğunu görmenin heyecan ve gururunu yaşıyorsunuz. Ben de bir anne olarak sizlerin bu haklı gurur ve mutluluğunuza katılıyor, daha nice güzelliği bu şekilde birlikte yaşamanızı diliyorum” şeklinde konuştu.
Rektör Karabulut, en son üniversite mezunları gençlere seslenerek şöyle dedi:
“Her alanda, her geçen yıl daha da büyüyerek büyük atılımlar yapan, değişimler gerçekleştiren üniversitemizin başarısı kuşkusuz siz mezunlarımızın başarısı ile özdeştir. Bizleri ve özellikle mezunu olmaktan gurur duyacağınız üniversitemizi hiçbir zaman unutmayın. Okulunuzu her zaman gururla temsil edin ve burası ile bağlarınızı asla koparmayın. Sizlerden beklentimiz, mezun olduğunuzda bu defteri kapatmamanız, üniversitemize ait olduğunuzu hayatınızın her döneminde hissetmenizdir. Sizlerle hayatın her karesinde iş birliğini sürdürmeye hazır olduğumuzu unutmayınız. Yaşamın yeni bir evresine adım attığınız bu günden itibaren vereceğiniz mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikler sizlerle olsun. Kısmetiniz bol, yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.”

“21. yüzyılın Türk asrı olması yolunda çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz”
Törene katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin da konuşmasında, MTÜ’nün adını taşıdığı Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı saygıyla anıp mezunlara seslenerek, “21. yüzyılın Türk asrı olması yolunda çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Bu kutlu yolda sizler de yük alacaksınız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Demek ki bizim geleceğe yönelik yapmamız gereken iş çalışmak, yorulmak, öğrenmek, didinmektir. Emek, emek, emek Emin olun çalışırsanız, yorulursanız, emek verirseniz emeğinizin hakkını mutlaka alacaksınız. Bu güzel eğitim yuvasında 4 yıl içerisinde büyük mesafeler kat eden hocalarımıza teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından ses sanatçısı Eymen Kulcu sahne alarak seslendirdiği şarkılarla öğrenci ve misafirlere müzik ziyafeti yaşattı.
Törenin sonunda Rektör Karabulut öğrencilerle birlikte halay çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği
YEREL HABERLER Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği
Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi
YEREL HABERLER Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri ...
Arapgir’de Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Arapgir’de Bilim Fuarı
Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi
YEREL HABERLER Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi
Başkan Zelyurt'dan spora destek
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt'dan spora destek
2 bin yıllık Taş Köprü yıllara meydan okuyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık Taş Köprü yıllara meydan okuyor
Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti
YEREL HABERLER Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş’ın dua vurgusu
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş’ın dua ...
Malatya'da kene uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da kene uyarısı
Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler
YEREL HABERLER Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler
Gürkan: “Hizmet içi faaliyetler sürdürülebilir ve sürekli olmalıdır”
YEREL HABERLER Gürkan: “Hizmet içi faaliyetler sürdürülebilir ve ...
Sigaranın zararlarına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Sigaranın zararlarına dikkat çekildi
Yeşilyurt'ta çevre düzenlemeleri devam ediyor Başkan Çınar, çevre düzenleme çalışmalarını inceledi Çınar: “Samanköy’ün yollarını güvenli hale getiriyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta çevre düzenlemeleri devam ediyor Başkan ...
Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza
YEREL HABERLER Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza
MTSO Başkanı Sadıkoğlu: ''Problemleri tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz''
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu: ''Problemleri tüm siyasi ...
Başkan Güder, ulaşım yatırımlarını inceledi Güder: “Ulaşım yatırımlarındaki hedefimize kararlılıkla yürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder, ulaşım yatırımlarını inceledi Güder: ...
Nazlı Şahin'e gözü gibi bakıyor Özal ve Erbakan'ın bindiği otomobilini haftada sadece 2 saat kullanıyor
YEREL HABERLER Nazlı Şahin'e gözü gibi bakıyor Özal ve Erbakan'ın ...
MTÜ’de Bahar Şenliği coşkusu
YEREL HABERLER MTÜ’de Bahar Şenliği coşkusu
Çevre yürüyüşüne davet Gürkan, “Siz çevreyi ne kadar korursanız çevre de sizi o kadar korur”
YEREL HABERLER Çevre yürüyüşüne davet Gürkan, “Siz çevreyi ne kadar ...
1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açılış töreni ...
Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Pütürge’nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Pütürge’nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlar kameralardan kaçamadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.