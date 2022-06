MTÜ’de mezuniyet töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi yerleşkesinde, 20212022 eğitimöğretim yılı çerçevesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Garnizon Komutanı Selami Arslan, Jandarma İl Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MTÜ idari ve akademik personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi üniversite birincisi Zeynep Aydın yaptığı konuşmada, MTÜ’den mezun oluşunun sevincini ve gururunu yaşadığını belirterek, üniversite yıllarında gösterdikleri emek ve fedakar çalışmalardan dolayı akademisyenlere ve Rektör Karabulut’a teşekkür etti.

Ardından MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, vatanın selameti için canlarını veren tüm şehitleri, felaketler ve salgın hastalıklar nedeniyle vefat edenleri saygıyla anarak konuşmasına başladı. Karabulut, “Bugün genç üniversitemizin 4. yaşında 4. mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Genç ve dinamik bir üniversite olarak 4 senedir bu ülkenin gençlerini yetiştirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalar yapmaya, yerli ve milli üretim projelerimizle bir parçası olmayı en büyük şeref olarak bildiğimiz milletimize faydalı işler yapmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizi, yeni Türkiye’nin parlak geleceğini inşa eden ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri haline getirme hedefiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Karabulut, insanlığın en büyük mücadelesinin kendisiyle verdiği mücadele olduğunu ve bu mücadelenin tek başına verilebilecek bir mücadele olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

“İnsanlar birleşip güçlenerek bu mücadelelerinde amaçlarını gerçekleştirebileceklerini görmüş ve bu alanda da kendilerini geliştirmişlerdir. İnsanlığın ulaştığı bu günkü aşamada insan faktörü diğer üretim faktörlerine göre öne geçmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim, gelişim ve dönüşümler bilginin üretimini, kullanılmasını ve aktarılmasını önemli hale getirmiştir. Bilgi üretimi ve bilgiye erişim süreçlerindeki bu gelişmeler özellikle bilgi üretiminde başat bir rol üstlenen üniversitelerin de değişimine ve bilgi üretim süreçlerinin yeni koşullara uyum sağlamasına neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler, alanında yetişmiş ve donanımlı insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. İşte artan bu ihtiyacın karşılanacağı, alanında donanımlı ve yetkin bireylerin yetişeceği yerler kuşkusuz üniversitelerdir.”

Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öğrencilerine fedakar, kalite ve bilgiye dayalı bir öğrenme ortamı sunan, bölge ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan sanal yapılanma faktörlerini kullanarak uzaktan eğitim, iletişim ve bilgi teknolojilerini eğitimöğretimin vazgeçilmez bir parçası olarak gören, yeniliklere, proje ve patent geliştirmeye önem veren uygulama ve sürekli öğretim tekniklerini etkin bir şekilde kullanabilen, geleceğin ideal üniversitesi olabilmek için canını dişine takarak var gücüyle çalışan bir eğitimöğretim yuvası olduğunun altını çizerek, fedakar katkı ve çabalarından dolayı bütün akademik personele teşekkür etti.

Karabulut, “Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı çağımızın şartlarına ve beklentilerine uygun olarak yetiştirmek, üniversite olarak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Sizler şüphesiz bu törenin en mutlu kişilerisiniz. Evlatlarınıza sağladığınız maddimanevi desteğin ve emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Evlatlarınızın çalışkan, dürüst, saygılı ve mutlu bireyler olmaları için 4 yıldır tüm gayretinizle ve sabrınızla mücadele verdiniz. Bugün evlatlarınızın Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde mezun olduğunu görmenin heyecan ve gururunu yaşıyorsunuz. Ben de bir anne olarak sizlerin bu haklı gurur ve mutluluğunuza katılıyor, daha nice güzelliği bu şekilde birlikte yaşamanızı diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Karabulut, en son üniversite mezunları gençlere seslenerek şöyle dedi:

“Her alanda, her geçen yıl daha da büyüyerek büyük atılımlar yapan, değişimler gerçekleştiren üniversitemizin başarısı kuşkusuz siz mezunlarımızın başarısı ile özdeştir. Bizleri ve özellikle mezunu olmaktan gurur duyacağınız üniversitemizi hiçbir zaman unutmayın. Okulunuzu her zaman gururla temsil edin ve burası ile bağlarınızı asla koparmayın. Sizlerden beklentimiz, mezun olduğunuzda bu defteri kapatmamanız, üniversitemize ait olduğunuzu hayatınızın her döneminde hissetmenizdir. Sizlerle hayatın her karesinde iş birliğini sürdürmeye hazır olduğumuzu unutmayınız. Yaşamın yeni bir evresine adım attığınız bu günden itibaren vereceğiniz mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikler sizlerle olsun. Kısmetiniz bol, yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.”



“21. yüzyılın Türk asrı olması yolunda çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz”

Törene katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin da konuşmasında, MTÜ’nün adını taşıdığı Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı saygıyla anıp mezunlara seslenerek, “21. yüzyılın Türk asrı olması yolunda çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Bu kutlu yolda sizler de yük alacaksınız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Demek ki bizim geleceğe yönelik yapmamız gereken iş çalışmak, yorulmak, öğrenmek, didinmektir. Emek, emek, emek Emin olun çalışırsanız, yorulursanız, emek verirseniz emeğinizin hakkını mutlaka alacaksınız. Bu güzel eğitim yuvasında 4 yıl içerisinde büyük mesafeler kat eden hocalarımıza teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ses sanatçısı Eymen Kulcu sahne alarak seslendirdiği şarkılarla öğrenci ve misafirlere müzik ziyafeti yaşattı.

Törenin sonunda Rektör Karabulut öğrencilerle birlikte halay çekti.

