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Çiftlik gibi okul Öğretmen ve öğrenciler bu okulda hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor

İHA

Çiftlik gibi okul Öğretmen ve öğrenciler bu okulda hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor

Malatya'daki proje ve ArGe okulları arasında yer alan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan bin 500 kanatlı hayvan kapasiteli atölyede 500 tavuk yetiştiriliyor. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının proje ve ArGe okulları arasında yer alan Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Doğu Anadolu Projesi çerçevesinde 2020 yılında bin 500 kapasiteli kanatlı hayvan atölyesi kuruldu. Atölyede 500 tavuk yetiştirilirken, okuldaki Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümünde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler, sınıfta işledikleri dersleri atölyede de uygulamalı olarak görüyor.
Öğrenciler hayvan yetiştirme ve sağlığı konusundaki tüm teknik ve pratik bilgileri uygulamaları olarak öğrenme şansı yakalıyor.

Günlük 400 yumurta alıyorlar
Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından beslenen atölyedeki 500 tavuktan günlük ortalama 400 yumurta elde ediliyor. Yumurtalardan bir kısmı günlük olarak okulun pansiyonuna gönderilirken, bir kısmı öğrencilerin kahvaltı menülerinde kullanılıyor. Diğer yumurtaların satılmasından elde edilen gelir ise atölyede görevli öğretmen ve öğrencilere harçlık olarak dağıtılıyor. Mesleği uygulamalı olarak öğrenme şansı yakalayan öğrenciler, böylece para kazanma fırsatı da buluyor. Kanatlı hayvan atölyesinde öğrencilerin tavukçuluğun tüm aşamalarını öğrendiğini belirten Okul Müdürü Şükrü Doğan, elde edilen gelirle ilgili ''Yapmış olduğumuz kümesin bin 500 kapasitesi var. Bu yıl ilk defa uyguladığımız için şu anda 500 tavukla başladık. Bu 500 tavuktan günlük ortalama yaklaşık 400 yumurta elde ediyoruz. Elde ettiğimiz yumurtaları pansiyondaki öğrencilerimizin kahvaltısında kullanıyoruz. Artan yumurtaları da başka yerdeki pansiyonlu okullarımıza veriyoruz. Tavukların yumurtalarından elde ettiğimiz gelirin bir kısmını yönetmeliklerimiz dahilinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize harçlık olarak da veriyoruz” dedi.

Kapasiteyi artırıp satış ofisi kuracaklar
İlerleyen süreçte atölyedeki tavuk sayısının artırarak yumurtaların satıldığı bir ofis kurmayı hedeflediklerini de kaydeden Doğan, ''Özellikle gezen tavuk yumurtasına çevre okullardan ve öğretmenlerden çok talep geliyor. Onlara da döner sermaye çerçevesinde satışları yapıyoruz. Hedefimiz tavuk sayısını artırmak, çünkü bin 500 kapasiteli bir kümesimiz var. Bu yıl 500 tutmamızdaki sebep hem yeni olmamız hem de yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. İleriki yıllarda kapasiteyi bin 500 2 bin yapıp merkezde bir satış ofisi kurmayı düşünüyoruz. Çünkü 196070’lerde Malatya’da yumurta, peynir, çökelek gibi gıdaların satıldığı okulumuza ait bir satış ofisi varmış ve kapatılmış. Bunu tekrar aktif etmek istiyoruz” diye konuştu.

Her işi öğrencilerle birlikte yapıyorlar
Hayvan Sağlığı Bölümü hocası Atilla Yüzer ise öğrencilerin derste görmüş oldukları teorik konuların uygulamalı olarak bütün aşamalarını öğrendiklerini ifade ederek “ Öğrencilerimizin sadece teorik dersle konuları anlaması çok zor bir durum çünkü uygulama olmadan dersin anlaşılması mümkün değil. Onun için biz okulumuza kümes kazandırdık. Yumurtacı tavuklarımızı getirdik. Tavukların yemlemesi, sulaması, bakımı her türlü işi öğrencilerimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alan şefi Selahattin Özmen de öğrencilerin atölyede teorik dersleri uygulama fırsatı olduğunu belirtti.

“Bu işi severek yapanlar kar ediyor''
Hayvan Sağlığı bölümü öğrencilerinden Hamza Nuran, tavukların bütün bakımlarını kendilerinin yaptığını ve işi profesyonel olarak öğrendiklerini vurgulayarak “Burada günlük olarak tavuklarımızın bakımlarını yapıyoruz. Yemlerini veriyoruz, sularını kontrol ediyoruz. Sağlıkla ilgili bir problem olursa hocalarımıza haber veriyoruz. Akşama yakın yumurtalarımız toplayıp yumurta paketleme odasına götürüyoruz. Oradaki arkadaşımız yumurtaları paketliyor. Okumak, bu işin nasıl yapıldığını profesyonelce öğrenmek çok önemli. Çünkü çevremizde bu işi aileden görme bir şekilde yapanlara baktığımız zaman bu işten pek kar elde edemediklerini görüyoruz. Bu işi okuyup severek yapan kişiler bu işten kar elde edebiliyorlar. Tavuklar kaliteli ve güzel bir şekilde beslendikleri için daha iyi oluyor” şeklinde konuştu.
Tavukların hastalıklarını ve kusurlarını öğrenip ona göre işlem uyguladıklarının altını çizen öğrenci Bilal Duruk, “Önceden bildiğimiz bilgileri uygulamaktansa hocalarımızdan gördüğümüzü teoriyi burada uygulayıp daha iyi anlıyoruz. Hayvanların bakımlarını, hastalıklarını ve yumurtanın kusurlarını öğrenerek, ürettiğimiz malı kusurlu satmaktansa düzgün satıp iyi bir üretici olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Ali Efe Ayaz da atölyede bakımı yapılan tavuklardan elde edilen yumurtaların, paketleme birimine getirildikten sonra satışa sunulduğunu belirtti.

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