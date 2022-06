Faik Erdoğan Vakfı, Malatya’ya ikinci camiyi kazandırıyor İnönü Mahallesi’nde yapılacak caminin temelleri atıldı

Faik Erdoğan Vakfı tarafından İnönü Mahallesi’nde yapılacak olan caminin temeli dualarla birlikte atıldı.

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan Bölge Parkı içerisine yapılacak olan Faik Erdoğan Vakfı Camisi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürü Galip Sökmen, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ile STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, mahallelerindeki cami ihtiyacı için harekete geçtiklerinde yardım için Faik Erdoğan Vakfı’na gittiklerini belirterek, “Orada Reşat Erdoğan bey dedi ki, ‘Sen para toplamayla bu camiyi yaptıramazsın, ben bu caminin yapımını tamamen üstleneceğim” dedi. Allah ondan razı olsun, bizi çok sevindirdi” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da, birçok işadamının ekonomik olarak büyüyüp kendi şehrinden dışarı gittiğinde memleketinden koptuğunu belirterek, “Ama burada yüreğiyle, kalbiyle Malatya sevdasıysa Reşat Erdoğan ağabeyimiz topluma zengin bir insan. Kazandığını bu toplum ile paylaşan, hayırda geri durmayan biri. Sadece bu cami ile değil birçok alanda da yaptığı hayırlar ile adından söz ettiren birisi. Bugün Reşat ağabeyimiz hem Malatya’dan kopmadı hem de Malatya için gözünü kırpmadan mücadele ediyor. İhtiyaç sahibi herkese her alanda el uzatması çok kıymetli” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan ise temel atma törenlerine katılan herkese teşekkür ederek, “Bugün buraya Mahalle Muhtarımız tarafından Malatya’da ki tüm dostlarımız, resmi kurumlar, siyasiler de davet edildi. Ancak gönül isterdi ki sizlerin oyları ile seçilen büyükşehir belediye başkanımız da burada olsun. Milletvekillerimiz de burada olsun. Ancak milletvekillerinin planlanmış programları varmış. Bunları neden söylüyorum? Buradaki dostlarımız kimleri çağırdığımızı bilsinler diye” şeklinde konuştu.

Malatya’da doğup büyüdüğünü ve 1984 yılında il dışına çıktığını da aktaran Erdoğan, “Fakat gönlüm aklım her zaman Malatya’daydı. Malatya’da sağ olsunlar beni, ailemi hep hayır işleri ile anarlar. Bugüne kadar yaptığımız eğitim ve diğer alanlardaki hizmetler ile tanırlar bizi. Şuanda Malatya’ya kazandırdığımız ikinci camimiz burası. Allaha’a şükürler olsun Malatya’ya kilise yapmakla anılmadım. Ben bir iş adamıyım, elbette ki benimde bir siyasi geçmişim var. Ama burası bir siyasi arena deği. Malatya’nın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Kardeşçe ve dostça bu memlekete hizmet etmemiz gerekiyor. Biz elimizden geldiği kadar bu memlekete bir çivi çakmak istiyoruz, bu memleketin çivilerini çalmıyoruz. Ayrışmadan hiçbir millete topluma fayda gelmemiştir” dedi.

Erdoğan, ayrıca Faik Erdoğan Vakfı olarak da 202324 yılı programlarında Malatya’ya 4 yeni anaokulu da kazandırmak için planlama yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Son olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da İnönü Mahallesi’nin her geçen gün büyüdüğünü ve kendilerinin de burada daha konforlu bir yaşam adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mahallerindeki cami ihtiyacını Faik Erdoğan Vakfı tarafından giderileceği için mutlu olduklarını belirten Çınar, “Bugün siyasi partilerin temsilcileri, STK’lar, mahalle muhtarları, sanayi ve ticaret odası başkanımız, daire müdürlerimiz buradayız. Önemli olan bu caminin yapılması, bu bölgenin hizmetine sunulması. İnşallah bu camia ile birlikte camimizin de bitiminde namaz kılıp dua etmeyi rabbimiz bizlere nasip eder. Reşat Erdoğan’a bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından caminin temeli dualarla birlikte atıldı.

