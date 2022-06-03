Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerinde mahalle sakinlerini ağırladı Çınar: “Gündüzbey’e yakışan özel bir yatırımı bölgemize kazandırdık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerinde mahalle sakinlerini ağırladı Çınar: “Gündüzbey’e yakışan özel bir yatırımı bölgemize kazandırdık”

İHA

Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerinde mahalle sakinlerini ağırladı Çınar: “Gündüzbey’e yakışan özel bir yatırımı bölgemize kazandırdık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı tamamlanan Gündüzbey Sosyal Tesislerinde mahalle sakinlerini misafir ederek, sosyal tesislerde verilecek hizmetlerin yanı sıra bölgede devam eden yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Gündüzbey Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Galip Sökmen, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, TKDK Koordinatörü Murat Tunç, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.
Yeşilyurt Belediyesinin mahalleye çok güzel hizmetler yaptığını ifade eden Gündüzbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, hizmete sunulan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin bölge turizminin hareketlenmesine büyük bir katkı sunacağını ifade edip, mahalleye yapılan tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
TKDK Koordinatörü Murat Tunç ise Yeşilyurt Belediyesi ile işbirliği halinde güzel hizmetleri vatandaşlarla buluşturduklarını ifade ederken, kurum olarak yapım aşamasında katkı sundukları Gündüzbey Sosyal Tesislerinin hâyırlı olmasını temenni etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Gündüzbey’in var olan zenginliklerini turizme kazandırmak adına hizmete sundukları Gündüzbey Sosyal Tesisleri ile seçim vaatlerinden bir tanesini daha gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.
Gündüzbey Sosyal Tesislerinin Gündüzbey’in imajına ve markasına değer katan özel bir yatırım olduğunu vurgulayan Çınar, “ Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizi tamamlayarak hizmete sunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. İlçemizin en güzel bölgelerinden olan Gündüzbey’in ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz.2014 yılından bugüne kadar bu şirin bölgemizin gelişmesi için çok güzel hizmetler hayata geçirdik, bölgeye değer katan yatırımlarımızın sayısını artırmak için canla başla çalışıyoruz. Yeşil alanları, tabiat zenginlikleri, havası, suyu, tadına doyulmaz yemekleri ve meyvelerinin yanı sıra çalışkan, fedakâr ve misafirperver insanlarımızın huzur içerisinde yaşadığı Gündüzbey artık bir dünya markasıdır. Malatya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler burayı görmeden, yemeklerin tatmadan, yeşil ve serin alanların keyfini çıkarmadan buradan gitmiyorlar. Malatya’nın en güzel ve en özel yerlerinin başında gelen Gündüzbey hizmetlerin en fazlasını hak ediyor “ şeklinde konuştu.
Gündüzbey Sosyal Tesislerini hizmete sunarak bölgenin gelişmesi adına hayata geçirdikleri yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini hatırlatan Başkan Çınar, “ Yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey’in köklü tarihi, gelenekleri, görenekleri, yemekleri ve diğer tüm zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırmak için özel bir yatırımı hizmete sunuyoruz. Seçim döneminde eksikliğini tespit ettiğimiz sosyal tesis, otopark, yol yenileme, kaldırım ve çevre düzenleme ile bu bölgedeki evlerimizi cephe düzenleme gibi eksikliklerini büyük oranda giderdik. Gündüzbey’li hemşehrilerimize hangi hizmetin sözünü verdiysek bugüne kadar bu sözlerimizin hepsini yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Burayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizi modern ve nezih bir alanda ağırlamak, tava ve fırın yemeklerimizin tanıtımını daha konforlu ortamlarda yapmak içinde Gündüzbey Sosyal Tesisleri gibi özel ve değerli bir eseri hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Otopark ve park alanımızdan sonra iç ve dış tasarımıyla, mimari yapısıyla, iç mekanlarıyla, aydınlatmaları ve diğer sosyal donatılarıyla bölgemize büyük değerler katacağına inandığımız bu güzel sosyal tesisimiz hâyırlı uğurlu olsun. Sosyal Tesislerimizin bulunduğu alanda yer alan eski belediye binamızı da bu çerçevede projeye dahil ederek yapılan düzenlemeyle birlikte Kitap Kafeye dönüşümünü sağladık. Burayı ziyaret edenler bir yandan modern bir tesiste yemeğini yiyip çayını içerken diğer taraftan kitabını okuyarak doğal bir ortamda zamanını faydalı geçirebilecek. Sosyal Tesisimiz, Kitap Kafemiz, Parkımız, Otoparkımız ve diğer tüm yeni yatırımlarımızla birlikte buraya yeni bir yaşam alanı kazandırmış olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yabancı hastalar da şifa buluyor
YEREL HABERLER Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yabancı hastalar da şifa ...
Çevre dostu bir yaşam için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Çevre dostu bir yaşam için pedal çevirdiler
Faik Erdoğan Vakfı, Malatya’ya ikinci camiyi kazandırıyor İnönü Mahallesi’nde yapılacak caminin temelleri atıldı
YEREL HABERLER Faik Erdoğan Vakfı, Malatya’ya ikinci camiyi ...
Çiftlik gibi okul Öğretmen ve öğrenciler bu okulda hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor
YEREL HABERLER Çiftlik gibi okul Öğretmen ve öğrenciler bu okulda ...
Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı
MTÜ’de mezuniyet töreni
YEREL HABERLER MTÜ’de mezuniyet töreni
Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği
YEREL HABERLER Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği
Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi
YEREL HABERLER Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri ...
Arapgir’de Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Arapgir’de Bilim Fuarı
Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi
YEREL HABERLER Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi
Başkan Zelyurt'dan spora destek
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt'dan spora destek
2 bin yıllık Taş Köprü yıllara meydan okuyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık Taş Köprü yıllara meydan okuyor
Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti
YEREL HABERLER Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş’ın dua vurgusu
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş’ın dua ...
Malatya'da kene uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da kene uyarısı
Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler
YEREL HABERLER Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler
Gürkan: “Hizmet içi faaliyetler sürdürülebilir ve sürekli olmalıdır”
YEREL HABERLER Gürkan: “Hizmet içi faaliyetler sürdürülebilir ve ...
Sigaranın zararlarına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Sigaranın zararlarına dikkat çekildi
Yeşilyurt'ta çevre düzenlemeleri devam ediyor Başkan Çınar, çevre düzenleme çalışmalarını inceledi Çınar: “Samanköy’ün yollarını güvenli hale getiriyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta çevre düzenlemeleri devam ediyor Başkan ...
Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza
YEREL HABERLER Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza
MTSO Başkanı Sadıkoğlu: ''Problemleri tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz''
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu: ''Problemleri tüm siyasi ...
Başkan Güder, ulaşım yatırımlarını inceledi Güder: “Ulaşım yatırımlarındaki hedefimize kararlılıkla yürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder, ulaşım yatırımlarını inceledi Güder: ...
Nazlı Şahin'e gözü gibi bakıyor Özal ve Erbakan'ın bindiği otomobilini haftada sadece 2 saat kullanıyor
YEREL HABERLER Nazlı Şahin'e gözü gibi bakıyor Özal ve Erbakan'ın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.