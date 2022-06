Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yabancı hastalar da şifa buluyor

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, açılışta yaptığı konuşmada, “Uluslararası hastalarımız da göz hastalıkları polikliniklerimizden hizmet alıyor” diyerek, “Buradan hiçbir yere hasta sevk edilmiyor, her yerden buraya hasta sevk ediliyor” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) yeni yerinde hizmete giren Göz Polikliniklerinin açılış töreni İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Başhekim Yardımcıları, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Penpe Gül Fırat ve göz hastalıkları bölümü akademik personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Göz hastalıkları polikliniğimiz yeni yeri ve yeni ekipmanları ile tekrar hizmete başlıyor. Göz çok önemli bir tıp alanı. 45 tane tıp ana bilim dalı var, göz bunlardan bir tanesi ve çok önemli bir alan. Hastanemizde de en çok poliklinik hizmeti veren alanlardan biri. Her gün 300’ün üzerinde poliklinik hizmeti veriyoruz. Ama bunların yarısından çoğu başka yerlerden sevk ile gelen hastalar. İleri göz tedavisi ve incelemesi gerektiren hastalar. Her gün iki ameliyathanemiz çalışıyor, yılda 3000’den fazla ileri göz ameliyatları, katarakt ameliyatları, kornea nakli ameliyatları başarıyla burada gerçekleştiriliyor. Göz bölümündeki cihazlarımız ve ekipmanlarımız göz alanlarında derinlemesine hizmet veren ekipmanlardan oluşmaktadır” ifadelerini kulandı.

Malatya’nın değil bütün bölgenin ileri göz problemli hastalarının tedavi edildiğine dikkat çeken Kızılay, “Buradan hiçbir yere hasta sevk edilmiyor, her yerden buraya hasta sevk ediliyor. Dolayısıyla burası gözün en ileri merkezlerinden birisi olarak hizmet veriyor. Göz bölümüzde 6 araştırma görevlimiz var, dört tane yeni asistanımız da başlamak üzere. 2022 yılında toplam 10 asistanımız ve 7 hocamızla hizmet vermeye devam edecek. Göz bölümümüz başta Malatya ve bölge olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Ara ara yurt dışından sağlık turizmi hastaları da alıyoruz. Özellikle yaz döneminde gelen uluslararası hastalarımızda göz hastalıkları polikliniklerimizden hizmet alıyor. Bütün bu hizmetleri ekip ruhu ile göz bölümümüz başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Göz bölümümüz hastalarımıza, tıp öğrencilerimize ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiren tüm personellerimize hayırlı olsun ”şeklinde konuştu. Kızılay, konuşmasının ardından, göz hastalıkları polikliniklerinin genişletilip büyütülmesinde emeği geçen Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, Dekan Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Yardımcıları, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Penpe Gül Fırat ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı akademik ve idari personeline teşekkür etti. TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da Göz Hastalıkları Polikliniklerinin hayırlı olmasını ve hastalara şifa dağıtmasını temenni etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur da, Göz Ana Bilim Dalı’nın Tıp Fakültesinin köklü bölümlerinden birisi olduğunu, akademik açıdan donanımlı personelleri ile öğrencileri alanlarında uzman olarak yetiştirdiklerini belirterek, Göz Ana Bilim Dalı’nın hem yabancı uyruklu hem de Türk vatandaşı olan asistanlara da eğitim veren bir bölüm olduğunu vurguladı.

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Penpe Gül Fırat, göz hastalıkları polikliniklerine ilave koridorlar eklenerek genişletildiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Retina hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı kullandığımız göz anjiyo cihazı, lazer cihazı, OCT cihazı son teknolojik özelliklere sahip cihazlarla yenilendi. Ameliyathane cerrahi mikroskobumuz ve diğer ekipmanlarımız hem hastalarımıza daha kaliteli hizmet vermek hem de asistan hekimlerimizi daha iyi yetiştirmek için son teknolojik özelliklerle donatılmış cihazlarla değiştirildi. Son olarak da göz bölümüne ilave koridorlar eklenerek hem poliklinik sayımız arttırıldı. Böylece hastalarımız için daha konforlu bir ortamda muayene yapma şansımız doğdu. Ayrıca retina hastalarının ayaktan yapılan bütün cerrahi girişimleri hastalarımız servise çıkarılmadan, yorulmadan bütün işlemlerinin tek bir birimde tamamlanması konforunu elde ettik. Bütün bu yenilikleri yaparken bize destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve ekibine, Başhekimimiz Doç. Dr. Adil Başkıran ve ekibine göz kliniğimiz ve hastalarımız adına çok teşekkür ederim.”

Kızılay’ın konuşması ile başlayan açılış töreni, kurdele kesimi ve katılımcıların Göz Polikliniklerini gezmeleri ile sona erdi.

