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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç girişimciler Malatya TSO’da bir araya geldi

İHA

TOBB İstanbul ve Malatya Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Malatya TSO'da bir araya geldi. Toplantıda gençlere hitap eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Artık çok sermaye değil, doğru fikir iş yapıyor. İyi bir fikir sizi sadece ülkemizde değil, dünyada marka yapabilir" dedi.

Genç girişimciler Malatya TSO’da bir araya geldi

TOBB İstanbul ve Malatya Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Malatya TSO’da bir araya geldi. Toplantıda gençlere hitap eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Artık çok sermaye değil, doğru fikir iş yapıyor. İyi bir fikir sizi sadece ülkemizde değil, dünyada marka yapabilir” dedi.
TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’ndan bir heyet Malatya’ya teknik gezi düzenledi. Üç gün sürecek olan gezinin ilk durağı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) oldu.
TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Üyeler MTSO’da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Genç girişimcilerin sektörel tanışma ve bilgi paylaşımı yaptığı toplantıya MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Kemal Karabel, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Networking Çalışma Grubu Başkanı Fırat Karahan, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Gülçin Yıldırım, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan, Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Genç MÜSİAD ve Genç ANESİAD’ın üyeleri, TOBB İstanbul ve TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri katıldı.

“Çok sermaye değil, doğru fikir önemli”
Genç girişimcilerin Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde ve ekonomik faaliyetlerde kritik bir önem taşıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Türkiye’deki nitelikli girişimci sayısının artması ve geleceğin iş adamlarını oluşturacak gençlerin ekonomi ve iş dünyasına katılmasına öncülük eden, tüm illerimizdeki TOBB Genç Girişimciler Kurulları önemli çalışmalara imza atıyor. Malatya TSO olarak biz de Genç Girişimciler Kurulumuzu önemsiyoruz. Genç girişimciler olarak sizler ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde, ekonomik faaliyetlerde kritik bir önem taşımaktasınız. Dünya olarak dönüşüyoruz. Artık eski mantık sanayi ve ticaret kültürü yok oluyor. Bu devirde asıl sermaye artık para değil, iyi fikir ve azim. Sizlerin tamamında bu azim ışığını görüyoruz. İyi bir fikir ve azim sizi sadece ülkemizde değil, dünyada marka yapabilir. ETicarete yönelmeniz gerekiyor. Artık ticaret yapmak için koca koca mağazalar, iş yerleri açmanıza gerek yok. Ürününüzü bir tuş ile dünyaya satabilirsiniz. İstemek, inanmak ve vizyoner bakmak önemli. Genç bir kardeşiniz olarak her türlü konuda sizlerle birlikte hareket etmeye, farklı fikirlere açık ve hazır olduğumu bilmenizi isterim” dedi.
Toplantı sonunda TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Kemal Karabel, Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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