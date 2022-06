Esenlik marketlere 3 yeni şube daha katıldı Esenlik marketler büyümeye devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, aynı anda açılışı yapılan 3 yeni market ile şube ağını genişletti. Açılışa katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "“Malatya’daki alışverişin yüzde 57’sinin yapıldığı market Esenlik Market’tir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik Anonim Şirketleri Esenlik Süper Marketler, büyümeye devam ediyor. Esenlik Süpermarketler bugün aynı anda açılışı yapılan Vilayet, Sancaktar ve İnderesi şubesi ile şube sayısını arttırdı. Valilik arkasında bulunan Vilayet Şubesi’nde gerçekleşen açılış törenine Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile çok sayıda kurum müdürü ve vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Esenlik Genel Müdürü tarihlerinde ilk kez aynı anda 3 marketi açmanın şerefini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Ünlü, “Marketlerden bir tanesi Vilayet Market, 700 metrekare alana sahiptir. İkinci marketimiz ise ‘Sancaktar’ ismini verdiğimiz Şehit Fevzi Mahallesi’nde bulunan ve eski doğu garajının içerisinde bulunan 240 metrekare alana yapılan çok şık ve güzel bir marketimiz var. Üçüncü marketimiz ise Sayın Başkanımızın büyük gayretleriyle Malatya’mıza kazandırdığı İnderesi Tabiat Parkı’nda 30 metrekare alanda inşa edildi. Market butik market şeklinde yapıldı. Parka giden hemşerilerimize hizmet verecektir. Bildiğiniz gibi Esenlik Malatyalının değeridir. Bazen basında olsun etrafta farklı dedikodular var ‘Esenlik falan kişilerin’ diye ama Esenlik Malatya’nın öz malıdır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Marketlerimizin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Malatyalıların öz sermayesi olan Esenlik Süper Marketlerin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, “Büyükşehir’imiz Malatya’mızın her yerinde vatandaşa hizmet etme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Bizde Battalgazi’mizi halkın tercih ettiği ilçeler arasına koyma ve vatandaşın hayatını kolaylaştırma adına gayret ve çaba sarf ediyoruz. Yapılan bu hizmetlerin Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da 1990 yılında kurulan Esenlik Şirketi’nin Malatya’nın öz malı olduğunu ve yüzde 100’ünün Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesiyle kurulduğunu belirtti. Bugün 3 marketi birden hizmete açtıklarını kaydeden Gürkan, “Netice itibariyle Esenlik güvenliğin, istikrarın, ucuz ve kaliteli malı halkla buluşturma yeridir. Biz özel ticarethanelerle rekabet yapmak yerine piyasadaki fiyat istikrarını dengelemek için buradayız. Sonuçta vatandaşı destekleme ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılama hem de Malatya’nın değerlerine sahip çıkma noktasında Esenlik şirketimiz büyük gayret göstermiştir. Ben marketlerimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Şu anda Malatya’da en çok güvenilen ve alışveriş yapılan marketin Esenlik olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Malatya’daki alışverişin yüzde 57’sinin yapıldığı market Esenlik Market’tir. Bazen şehirde spekülasyon yapıp hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan itibarsız insanlar da çıkabilir. Ama şunu bilesiniz ki Malatya’daki ticaretin yüzde 57’si Esenliklerde devam etmektedir. Bu da Esenlik’ in güvenilir, ucuz ve kaliteli olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Hulusi Şahin ise Malatya’da çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, “Kamuya ait gayrimenkuller yerel yönetimlerle, belediyelerle yenileme sürecine giriyor. Bu binanın bir kısmı vatandaşa hizmet etmek için market bir kısmı da kamu kurumu için tahsis ediliyor. Burası da bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir” ifadelerine yer verdi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Şahin, “Benim gençliğimde GİMA’lar (Gıda İhtiyaç Maddeleri) vardı. Bu resmi bir kuruluştu ve market işletmesiydi. O dönemde piyasa regülasyonunu dengelemek için kurulmuştu. Daha sonra özelleştirme sürecinden sonra elden çıkarıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada ihtiyaç olduğunu tekrardan görüyoruz. Bununla ilgili Türkiye’nin her yerinde hamleler yapılıyor ama Malatya bu hususta gerçekten çok önde ve burada yapılan Sosyal Belediyecilik anlayışı piyasa regülasyonu için çok kıymetlidir. Çünkü böyle enflasyonist dönemlerde birtakım spekülasyoncu ve stokçulara fırsat verecek dönemlerdir. O nedenle piyasayı dengeleyebilmek için elde böyle argümanların ve yapıların olması gerekir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve marketlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile birlikte 3 Vilayet Şube ile birlikte 3 şubenin de resmi olarak açılışları gerçekleştirildi. Açılışın ardından Vali Şahin ve Başkan Gürkan markette gezerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.