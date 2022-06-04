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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı

İHA

Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı

Yaşlı bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik yürütülen “60 artı Tazelenme Üniversitesi” projesine Doğu Anadolu bölgesinde ilk katılan üniversite olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) ilk ders heyecanı yaşandı.
60 artı Tazelenme Üniversitesi çerçevesinde 35 yaşlı vatandaşın katıldığı ilk ders MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yapıldı.
Dünyaya örnek teşkil edecek, yaşlılara yönelik üniversite modelinin geliştirilmesi vizyonuyla MTÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında “Tazelenme Üniversitesi” protokolünün gerçekleştirilmeye başlandığını vurgulayan Rektör Karabulut derse katılan yaşlı bireylere şunları söyledi:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ile üniversitemiz arasında gerçekleştirdiğimiz protokol sonucu 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız üniversitede 4 yıl boyunca ders alıp mezun olabilecekler. Tabi ki ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza odaklı, özel olarak hazırladığımız öğretim programıyla, sizlerin öğrenme merakı ve isteği sadece teşvik edilmeyecek, aynı zamanda kendisine ve topluma hala faydalı olabilen, bağımsız ve katılımcı bireyler olarak bu yeni girişimin katma değeri olacaksınız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite idealini yaşatmaktadır. Bu anlamda Doğu Anadolu’daki ilk Tazelenme Üniversitesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Yerleşkemizdeki gençlerimiz de bu projede büyük etken olacaklar. Onlar büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanırken, yaşlılarımız da onların destekleri ile daha verimli zamanlar geçirecekler. Yaşam boyu öğrenmenin en önemli özelliği rezervlerinizi korumak, geliştirmek ve yeterliliklerinizi artırmaktır. Bu anlamda sizler 4 yıl boyunca yeniden öğrenecek, kampüs içerisindeki genç arkadaşlarımızla deneyimlerinizi paylaşacaksınız. Bu karşılıklı öğrenme yöntemi önemli bir model teşkil etmektedir.”
İlk derse çevrimiçi olarak katılan ve Tazelenme Üniversitesi projesinin Türkiye’deki öncüsü olan Antalya Akdeniz Üniversitesi’nin Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise “60 artı Tazelenme Üniversitesi binlerce yaşlımıza eğitim imkanı oluşturdu ve şüphesiz ki bugün ve yarın daha fazlası için umut ışığı olacaktır. Kişisel gelişimi kesintisiz devam eden insanın yaşlılığında da desteklenmesi gerektiğini Tazelenme Üniversitesi ile göstermiş olduk. Yetişkin eğitiminde çığır açan 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin yoluna sayın rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Karakaş ve meslektaşlarımın destekleriyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde devam edecek olması bizim Akdeniz Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesi kampüslerini mutlu eden bir durumdur. Bilgiyle aydınlanmanın devam eden bir süreç olduğunu ve yeni kanıtlarını ortaya koyabilme imkânı yaratması açısından Tazelenme Üniversitesi çok önemli bir faktördür. Bu anlamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Malatyalı vatandaşlarımıza bu fırsatı sunuyor olması olağanüstüdür ve diğer üniversitelerimize örnek teşkil edecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.
Derse çevrimiçi katılan diğer öğretim üyelerinden biri Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük de, “Doğduğum topraklarda Malatya’da böyle bir oluşumun ortaya çıkması benim için bir gurur kaynağıdır. Tazelenme Üniversitesi’nin yaşlılarımız için birçok faydası mevcuttur. Bunlardan en önemlisi aslında yeni bir sosyal ortam oluşturmasıdır, yeni arkadaşlıklara vesile olmasıdır, yaşlılarımızın kendilerini yeniden keşfedip yeni bir sosyal çevre içerisinde yer almasını sağlamasıdır. Tazelenme Üniversitesi’nin Malatya’ya çok şey katacağına inanıyorum. Tazelenme Üniversitesi’nin MTÜ ev sahipliğinde hayata geçirilmesinde katkı sunan başta Sayın Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut olmak üzere tüm ekibe yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
İlk derse çevrimiçi katılanlardan biri de Antalya Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Erdal Türker oldu. Türker, yaşlı öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak şunları söyledi:
“Tam eleğimizi asmayı düşünürken 60+ Tazelenme Üniversitesi ile karılaştık. Yeni bir coşku ve heyecanla yeni bir hayata başladık. Eleğimizi tekrar elimize aldık ve bırakmaya da niyetimiz yok. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin iki hedefi vardır. Birincisi yaşlanan beyinlerimizi aktif ve dinamik tutarak Alzheimer veya Bunama hastalığına engel olmaktır. İkincisi ise 60 yaş üstü insanımızı halen yaşadığı veya ilerde yakalanma riski taşıdığı hastalıklar hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmak ve böylece daha az hasta olmalarına neden olarak hastanede daha az vakit geçirmelerini sağlayıp bu vesileyle devletin sağlık giderlerini azaltmaktır.”
Ders sonunda Rektör Karabulut, yaşlı öğrencilerin ilk ders hakkındaki düşüncelerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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