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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi

İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye edildi.

Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi

Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye edildi.
Gençlik Haftası’nda liseler arası spor şenlikleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda başarı gösterenler ödüllendirildi. Darende ilçesinde futbolda ilçe 1’ncisi, kızlar voleybol ve kızlar krosta ilçe 1’ncisi, kızlar masa tenisinde ilçe 2’ncisi, erkekler voleybolda ilçe 3’ncüsü olan Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi okul takım kaptanları ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Okul Müdürü Fuat Özbey ve Müdür Yardımcısı Mehmet Özdemir’i, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu makamında kabul etti.
Kaymakam Türkoğlu, başarıdan dolayı okul yetkilileri ve öğrenci sporcuları tebrik etti. Türkoğlu, düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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