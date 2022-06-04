Kursiyerlere kültür gezisi ödülü

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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, kursta başarılı olan Aile Destek Merkezi kursiyerlerine ŞanlıurfaHalfeti gezisi düzenlendi.

Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine ŞanlıurfaHalfeti gezisi düzenlenerek kursiyerlere kültür gezisi imkanı sağlandı.

Kursta başarılı olan Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine sağlanan kültür ve doğa gezisine ilk kez katılanlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

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