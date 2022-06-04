Yeşilyurt’ta çevre konulu bilgi yarışmasında ödüller dağıtıldı Çınar: “5 Haziran dünya çevre gününe yakışan bir yarışma düzenledik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta çevre konulu bilgi yarışmasında ödüller dağıtıldı Çınar: “5 Haziran dünya çevre gününe yakışan bir yarışma düzenledik”

İHA

Yeşilyurt’ta çevre konulu bilgi yarışmasında ödüller dağıtıldı Çınar: “5 Haziran dünya çevre gününe yakışan bir yarışma düzenledik”

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt’taki 35 lise arasında düzenlenen Liselerarası ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ Ödüllü Bilgi Yarışmasında Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Başkan Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Gününe yakışan güzel ve faydalı bir yarışma düzenlediklerini söylerken, sıfır atık konusunda duyarlı bir yaklaşım gösteren öğrencileri kutladı.
Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ Ödüllü Bilgi Yarışması Finali ile Ödül Törenine, Malatya Valisinin eşi Ebru Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Büyük bir heyecana sahne olan final turunun ardından 80 puanla Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, 75 puanla Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi ikinci, 70 puanla Erman Ilıcak Fen Lisesi üçüncü oldu.
Final heyecanın ardından dereceye giren okulların yanı sıra danışman öğretmenler ve jüri heyetinin ödülleri takdim edildi.
Düzenlenen yarışmada dereceye giren okulları tebrik eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, “Yarışmamıza iştirak eden bütün okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İlçemizde Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz eğitim programlarımıza bir yenisini daha ekledik. Belediye Başkanımıza eğitim hizmetlerine verdiği önemden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Bilgi Yarışmanın temel amacının doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda öğrencileri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Gününe yakışan güzel bir yarışma düzenleyerek, gençleri sıfır atık konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Çevre dostu bir belediye anlayışıyla çevre hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Çınar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla destekleyen ve başarı ödülü ile hizmetlerini taçlandıran bir belediye olarak sıfır atık ve çevre bilinci üzerine yaptığımız faaliyetlere bir yenisini daha ekledik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri, 35 lisemizin katılımıyla düzenlenen bilgi yarışmamızın finali çok heyecanlı geçti, dereceye giren tüm okullarımızı canı gönülden kutluyorum.5 Haziran Dünya Çevre Gününe yakışan ve değer katan yarışmamıza katılan tüm okullarımızı sıfır atık konusunda gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya emanet etmenin sıfır atık ile mümkün olacağına dikkat çeken Çınar, “Biz çevreye önem veren, doğanın korunması için etkin ve kararlı hizmetler üreten bir hizmet anlayışına sahibiz. Bölgemizin en büyük çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ile 1 Sınıf Atık Getirme Merkezimizi hizmete sunduktan sonra okullarımızda, kamu kurumlarda ve konut alanlarımızda sıfır atık bilgilendirme programlarına ağırlık verdik. Toplumun tüm kesimlerinin sıfır atık konusunda daha duyarlı ve bilinçli olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2019 yılında Sıfır Atık Zirvesinde ülke çapında sıfır atık hizmetlerine en fazla yatırım yapan belediyeler arasında yerimizi alarak başarı ödülü almıştık. Bu ödül bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Aldığımız ödülün ardından bu alana daha fazla yatırım yaparak yakaladığımız başarıları daha kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya emanet etmek sıfır atık ve çevre bilinci ile mümkündür. Temiz ve sağlıklı bir dünya için özellikle gençlerimizi bu konuda daha duyarlı ve bilinçli bir hale getirme noktasında bu tür yarışmaların büyük önemi vardır.5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine bizlerde güzel bir yarışmayla destek verip, öğrencilerimizin sıfır atık ve çevre bilinçlerini artırmaya çalıştık. Çevreyi ve doğayı ilgilendiren hassas bir konuda örnek bir davranış sergileyerek yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Projelerimize desteklerini esirgemeyen ve sahiplenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren okullarımıza para ödülünün yanı sıra okul bahçelerine kamelya yapacağız. Bizim tek amacımız, gençlerimizin insanlara, topluma ve doğaya karşı bilinçli olmalarıdır. Bu noktada üzerimize düşen görevleri her an yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıhan’da Türkiye finali sevinci
YEREL HABERLER Yazıhan’da Türkiye finali sevinci
Kursiyerlere kültür gezisi ödülü
YEREL HABERLER Kursiyerlere kültür gezisi ödülü
Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi
YEREL HABERLER Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi
Malatya’da silah ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da silah ticaretine 2 gözaltı
Darende’den Bükreş’e staj
YEREL HABERLER Darende’den Bükreş’e staj
Sigarayı bırakmak isteyenlere ''yardım alın'' önerisi
YEREL HABERLER Sigarayı bırakmak isteyenlere ''yardım alın'' önerisi
Faik Erdoğan Vakfı, Malatya´ya ikinci camiyi kazandırıyor
YEREL HABERLER Faik Erdoğan Vakfı, Malatya´ya ikinci camiyi ...
Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı
Yeni Malatyaspor Kulübü’nde hesap bilmecesi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü’nde hesap bilmecesi
Esenlik marketlere 3 yeni şube daha katıldı Esenlik marketler büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Esenlik marketlere 3 yeni şube daha katıldı Esenlik ...
Malatya’da hedef 100 bin kursiyer
YEREL HABERLER Malatya’da hedef 100 bin kursiyer
Malatya'daki kriket sporcularına milli davet
YEREL HABERLER Malatya'daki kriket sporcularına milli davet
Genç girişimciler Malatya TSO’da bir araya geldi
YEREL HABERLER Genç girişimciler Malatya TSO’da bir araya geldi
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yabancı hastalar da şifa buluyor
YEREL HABERLER Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yabancı hastalar da şifa ...
Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerinde mahalle sakinlerini ağırladı Çınar: “Gündüzbey’e yakışan özel bir yatırımı bölgemize kazandırdık”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerinde mahalle ...
Çevre dostu bir yaşam için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Çevre dostu bir yaşam için pedal çevirdiler
Faik Erdoğan Vakfı, Malatya’ya ikinci camiyi kazandırıyor İnönü Mahallesi’nde yapılacak caminin temelleri atıldı
YEREL HABERLER Faik Erdoğan Vakfı, Malatya’ya ikinci camiyi ...
Çiftlik gibi okul Öğretmen ve öğrenciler bu okulda hem uygulamalı ders işliyor hem de para kazanıyor
YEREL HABERLER Çiftlik gibi okul Öğretmen ve öğrenciler bu okulda ...
Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı
MTÜ’de mezuniyet töreni
YEREL HABERLER MTÜ’de mezuniyet töreni
Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği
YEREL HABERLER Arguvan’da robotik kodlama ve yazılım şenliği
Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi
YEREL HABERLER Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.