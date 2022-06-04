Yeşilyurt’ta çevre konulu bilgi yarışmasında ödüller dağıtıldı Çınar: “5 Haziran dünya çevre gününe yakışan bir yarışma düzenledik”

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt’taki 35 lise arasında düzenlenen Liselerarası ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ Ödüllü Bilgi Yarışmasında Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Başkan Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Gününe yakışan güzel ve faydalı bir yarışma düzenlediklerini söylerken, sıfır atık konusunda duyarlı bir yaklaşım gösteren öğrencileri kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ Ödüllü Bilgi Yarışması Finali ile Ödül Törenine, Malatya Valisinin eşi Ebru Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyük bir heyecana sahne olan final turunun ardından 80 puanla Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, 75 puanla Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi ikinci, 70 puanla Erman Ilıcak Fen Lisesi üçüncü oldu.

Final heyecanın ardından dereceye giren okulların yanı sıra danışman öğretmenler ve jüri heyetinin ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren okulları tebrik eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, “Yarışmamıza iştirak eden bütün okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İlçemizde Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz eğitim programlarımıza bir yenisini daha ekledik. Belediye Başkanımıza eğitim hizmetlerine verdiği önemden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bilgi Yarışmanın temel amacının doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda öğrencileri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Gününe yakışan güzel bir yarışma düzenleyerek, gençleri sıfır atık konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çevre dostu bir belediye anlayışıyla çevre hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Çınar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla destekleyen ve başarı ödülü ile hizmetlerini taçlandıran bir belediye olarak sıfır atık ve çevre bilinci üzerine yaptığımız faaliyetlere bir yenisini daha ekledik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri, 35 lisemizin katılımıyla düzenlenen bilgi yarışmamızın finali çok heyecanlı geçti, dereceye giren tüm okullarımızı canı gönülden kutluyorum.5 Haziran Dünya Çevre Gününe yakışan ve değer katan yarışmamıza katılan tüm okullarımızı sıfır atık konusunda gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya emanet etmenin sıfır atık ile mümkün olacağına dikkat çeken Çınar, “Biz çevreye önem veren, doğanın korunması için etkin ve kararlı hizmetler üreten bir hizmet anlayışına sahibiz. Bölgemizin en büyük çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ile 1 Sınıf Atık Getirme Merkezimizi hizmete sunduktan sonra okullarımızda, kamu kurumlarda ve konut alanlarımızda sıfır atık bilgilendirme programlarına ağırlık verdik. Toplumun tüm kesimlerinin sıfır atık konusunda daha duyarlı ve bilinçli olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2019 yılında Sıfır Atık Zirvesinde ülke çapında sıfır atık hizmetlerine en fazla yatırım yapan belediyeler arasında yerimizi alarak başarı ödülü almıştık. Bu ödül bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Aldığımız ödülün ardından bu alana daha fazla yatırım yaparak yakaladığımız başarıları daha kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya emanet etmek sıfır atık ve çevre bilinci ile mümkündür. Temiz ve sağlıklı bir dünya için özellikle gençlerimizi bu konuda daha duyarlı ve bilinçli bir hale getirme noktasında bu tür yarışmaların büyük önemi vardır.5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine bizlerde güzel bir yarışmayla destek verip, öğrencilerimizin sıfır atık ve çevre bilinçlerini artırmaya çalıştık. Çevreyi ve doğayı ilgilendiren hassas bir konuda örnek bir davranış sergileyerek yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Projelerimize desteklerini esirgemeyen ve sahiplenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren okullarımıza para ödülünün yanı sıra okul bahçelerine kamelya yapacağız. Bizim tek amacımız, gençlerimizin insanlara, topluma ve doğaya karşı bilinçli olmalarıdır. Bu noktada üzerimize düşen görevleri her an yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.