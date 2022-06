Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı Kız kavgasında marketi kana buladı

Malatya'da silahla girdiği bir markette 'kız' meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını vuran şahıs ortalığı kana buladı.



Olay, 20.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen M.Y. 'kız' meselesi yüzünden tartıştığı market çalışanı arkadaşı M.E.'ye tabancayla ateş açtı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan M.E.'ye yaralandı. Olayın şüphelisi M.Y. bölgeden kaçarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çok fazla kan kaybeden yaralı M.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi M.Y.'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılırken olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

