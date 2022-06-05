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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da LGS heyecanı

İHA

Malatya’da LGS heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. Çocuklarını okul dışında bekleyen aileler ise büyük heyecan yaşadı.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8’inci sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS sınavının birinci oturumu 09.30’da başladı. Kentte öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS’ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Çocuklarını okul dışında bekleyen aileler ise büyük heyecan yaşadı.
1 milyon 200 binden fazla öğrencinin katılım sağlayacağı LGS sınavının ikinci oturumu ise yine bugün 11.30’da başlayacak.

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