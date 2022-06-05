Malatya TSO’dan başarıya plaket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO’dan başarıya plaket

İHA

Malatya TSO’dan başarıya plaket

“İSO 5002021” Araştırmasında 2020 yılına göre 5 sıra yükselerek 379. sırada yer alan Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş.’yi ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Baykan’a başarı plaketi takdim etti.
Sanayi sektörünün en önemli verisi olarak kabul görülen İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı İSO 500 araştırmasının sonuçları açıklandı. MTSO’ya kayıtlı Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş., Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2021 listesinde 2020 yılına göre 5 sıra yükselerek 379. sırada yer aldı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ile birlikte Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Baykan’a başarı plaketi takdim etti.

“Baykan Denim’in yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyoruz”
Baykan Denim firmasının her yıl yükselerek İSO 500 listesinde yer almasının memnuniyet ve gurur verici olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Organize sanayi bölgemizde gerçekleştirdikleri inovatif başarılı çalışmalarla Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş’nin son 3 yılda yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında da İSO 500 listesine giren firmamız 2021 İSO 500 listesinde de yer aldı, üstelik bir önceki yıla göre 5 sıra yükselerek. Bu başarının mimarı olan Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Baykan başta olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erkan Baykan ve tüm çalışanları tebrik ediyorum. Ülke ekonomisine yıllık 225 milyon dolar ihracat ile büyük katkı sunan firmamız, 2 bin 500 istihdam ile ilimizin istihdam rakamları için de büyük bir öneme sahip” dedi.

“Malatya’yı daha fazla firmanın temsil edeceğine inancımız tam”
Baykan Denim firmasının listeye Malatya’dan girmek için yaptıkları başvurunun önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Baykan Denim firmasının İstanbul’da da üretim merkezleri var. Ancak İSO 500 listesine Malatya’dan başvuru yapmaları bizleri ayrıca sevindirmiştir. İSO 500 listesinde yer alan bazı firmalarımız Malatya’da da üretim yapmasına rağmen farklı illerdeki sanayi sicil kayıtlarından dolayı Malatya firması olarak görünmüyor. Şehrimizdeki iş gücü ile ulaşılan başarının başka iller tarafından sahiplenilmemesi için bizler gerekli çalışmaları yapıyoruz. Firmalarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Malatya’ya kazandırılacak bu başarı yolun başında olan firmalarımız için de motivasyon oluşturacak, ön ayak olacaktır. Önümüzdeki yıllarda İSO 500 gibi ulusal başarı sıralamalarında Malatya’yı daha fazla firmanın temsil edeceğine inancımız tam” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, TOBB İstanbul genç girişimciler kurulu üyeleriyle bir araya geldi Gürkan: “Bu ülke için çalışan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan, TOBB İstanbul genç girişimciler kurulu ...
Çınar, açık hava müzesindeki son çalışmaları inceledi Çınar: “Savunma sanayi ve savaş makinaları açık hava müzemiz, Beylerderesi’nin cazibesini artıracak”
YEREL HABERLER Çınar, açık hava müzesindeki son çalışmaları ...
Güder'den LGS’ye giren öğrencilere destek ziyareti
YEREL HABERLER Güder'den LGS’ye giren öğrencilere destek ziyareti
Malatya’da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Malatya’da LGS heyecanı
Kanepeden düşüp öldü
YEREL HABERLER Kanepeden düşüp öldü
Malatya İnönü Üniversitesi Kenya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Malatya İnönü Üniversitesi Kenya'da tanıtıldı
Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı Kız kavgasında marketi kana buladı
YEREL HABERLER Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ...
Başkan Güder’den istişareye önem
YEREL HABERLER Başkan Güder’den istişareye önem
AK Parti Malatya’dan ‘Türkiye Çevre Haftası’ açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Malatya’dan ‘Türkiye Çevre Haftası’ ...
Yeni Malatyaspor’un toplam borcu 318 milyon TL
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un toplam borcu 318 milyon TL
Yetiştiricilere sıvat desteği
YEREL HABERLER Yetiştiricilere sıvat desteği
Yeşilyurt’ta çevre konulu bilgi yarışmasında ödüller dağıtıldı Çınar: “5 Haziran dünya çevre gününe yakışan bir yarışma düzenledik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta çevre konulu bilgi yarışmasında ödüller ...
Yazıhan’da Türkiye finali sevinci
YEREL HABERLER Yazıhan’da Türkiye finali sevinci
Kursiyerlere kültür gezisi ödülü
YEREL HABERLER Kursiyerlere kültür gezisi ödülü
Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi
YEREL HABERLER Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi
Malatya’da silah ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da silah ticaretine 2 gözaltı
Darende’den Bükreş’e staj
YEREL HABERLER Darende’den Bükreş’e staj
Sigarayı bırakmak isteyenlere ''yardım alın'' önerisi
YEREL HABERLER Sigarayı bırakmak isteyenlere ''yardım alın'' önerisi
Faik Erdoğan Vakfı, Malatya´ya ikinci camiyi kazandırıyor
YEREL HABERLER Faik Erdoğan Vakfı, Malatya´ya ikinci camiyi ...
Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı
Yeni Malatyaspor Kulübü’nde hesap bilmecesi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü’nde hesap bilmecesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.