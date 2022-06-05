Gürkan, TOBB İstanbul genç girişimciler kurulu üyeleriyle bir araya geldi Gürkan: “Bu ülke için çalışan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz”

Malaya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çeşitli temas, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Başkan Gürkan gerçekleştirilen program sırasında yaptığı konuşmada, “Ülkemizin genç girişimcilere ihtiyacı var. Çünkü Atatürk bu Cumhuriyeti gençlere armağan etmiş. Sizler girişimcilik dalında Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma noktasında ekonomik anlamda güçlü ve bağımsız bir Türkiye için üretim yapmaktasınız. Üreten insanlara biz minnet duyarız. Üretmek, istihdam etmek ve milli ekonomiye katkı sunmak katma değer üretmek çok önemlidir. Bu süreci en iyi şekilde götüreceğinize inanıyorum. Gelecekte Türkiye’deki markaların Dünya markaları ile yarıştığını ve dünyaya egemen olacak yeni markaları üretecek olan gençler sizlersiniz. Malatya ziyaretinizde yapılan hizmet ve yatırımları yerinde görerek inceleme fırsatı buldunuz. Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz. Malatya ilk devlet hayatının, ilk yerleşik hayatın, ilk muhasebe kaydı ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı yerdir Malatya. Malatya hem insanlık tarihi açısından hem de Türkİslam tarihi açısından önemlidir. Taş devrinden demir devrine geçme, demirin silah olarak kullanılması Malatya’da zuhur etmiştir. UNESCO tarafından İnsanlık medeniyetinin Malatya Arslantepe’de başladığı onaylanmış ve Dünya Kültürel Miras Listesine girmiştir. Anadolu’nun Türklere açılmasında da Malatya çok önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun Fetih süreci 1071 yılından yaklaşık 400 yıl önce başlamıştır. Battalgazi’nin babası Ankara’nın fethinde, amcası Sivas’ın fethinde, Melik Gazi Kayseri’nin fethinde ve Battalgazi de Eskişehir’in fethinde şehit olmuşlardır. Şehrimizin bu anlamdaki tarihini de iyi bilmemiz lazım. Mevlana, Sadreddin Konevi ve İbnü’l Arabi Şahabei Kübra Medresesinde müderrislik yaptığı ve daha sonrasında da Anadolu içlerine doğru giderek Anadolu’nun irşadına başladılar. Bu şehirde yaşamak hem bir şeref hem de bir vebaldir. Sizlerde bu şehrin insanlarısınız. Sizlerde genç müteşebbisler olarak

güzel markalar üreterek dünyaya ismimizi duyuracaksınız. Onun için Türkiye Malatya’dır, Malatya Türkiye’dir diyoruz. Bu ülke için çalışan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz. İnşallah bu bilinçle ve bu duyguyla şehrimize ve şehirlerimize güzel hizmetler yapma bilinciyle hareket edeceğinize inanıyorum” dedi.

Malatya’da birçok ziyaret gerçekleştiren TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Kent Müzesini de ziyaret ettiler.

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