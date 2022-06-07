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Başkan Gürkan, ‘İşler Nasıl Karma Sergisi’ açılışına katıldı Gürkan: “Güzel bakan güzel görür”

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından düzenlenen 'İşler Nasıl Karma Sergisi' açıldı.

Başkan Gürkan, ‘İşler Nasıl Karma Sergisi’ açılışına katıldı Gürkan: “Güzel bakan güzel görür”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından düzenlenen ‘İşler Nasıl Karma Sergisi’ açıldı.
Yüksek Lisans Öğrencilerinin yaptıkları eserlerden oluşan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergi, özellikle son yıllarda giderek popüler olan endüstriyel malzemeler kullanılarak yeni bir takım tasarımların ve düşünce dünyasının ortaya konulmasını amaçlıyor.
“Aile olmak ve evde olmak” fikri ana teması ile gerçekleştirilen sergi açılışına katılan ve sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Tarihi bir mekân olan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezinde güzel bir sergi açılışına tanıklık ediyoruz. İnönü Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları ‘İşler Nasıl’ başlığı altında sanayinin ve sanayideki işlerin nasıl gittiğine dair sanayi malzemelerinin sanatsal çalışmalarla sanat eserine dönüştürüldüğü serginin açılışını yapacağız. Bu sergiye katkı veren hocalarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sergimizin Malatya’mıza ve sanatseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan Sergi açılışının ardından endüstriyel malzemeler kullanılarak hazırlanan karma sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında tasarımcılardan bilgiler aldı.

“Güzel düşünenler güzel işler yapar”
Başkan Gürkan Sergiyi gezdikten sonra da yaptığı açıklamada, “Açılışını yaparak gezmiş olduğumuz serginin amacı, sanayideki işlerin ve yapılan o işlerin bakış açısının görsel olarak sanata dönüştürülmesi anlatılmış. Sergide sanatçılarımız ince dokunuşlar gerçekleştirmişler ve zihninizdeki görüş, düşünce neyse eserleri o şekilde görürsünüz. Çevre Haftası olması nedeniyle de güzel bir çevre etkinliği ve çevre sergisi hüviyetinde. Sergimizde sanayi atıklarının kullanılmasından sanayici esnafımızın sofrasına kadar çok güzel bir şekilde sergilemişler. Sanatçılarımızın bu inceliğinden dolayı onları tebrik ediyorum. Özellikle sergide motor ustasının çalışması sırasında biriktirdiği yağı ebru sanatı ile özdeşleştirmişler. Burada bakış açısının ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Zihinlerin berrak olması, art niyetli düşüncelerin olmaması güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünenlerde güzel işler yapar. Bu sergide bunu gördüm. Tekrar sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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